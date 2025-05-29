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Перервалася 24-річна безпрограшна серія іспанських футбольних клубів у фіналах єврокубків

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Перервалася 24-річна безпрограшна серія іспанських футбольних клубів у фіналах єврокубків
«Бетіс» зазнав поразки у фіналі Ліги конференцій від «Челсі»
фото: Reuters

Починаючи з 2001 року команди з Ла Ліги домінували в європейських турнірах

Поразка «Бетіса» від «Челсі» у фіналі Ліги конференцій-2025 стала історичною: іспанські клуби вперше за 24 роки не виграли єврокубковий фінал. Про це повідомляє «Главком».

Із 2001 року команди з Ла Ліги домінували в європейських турнірах:

  • «Реал» і «Барселона» неодноразово тріумфували в Лізі чемпіонів;
    «Валенсія», «Севілья», «Атлетіко» та «Вільярреал» перемагали у фіналах Кубка УЄФА чи Ліги Європи

До фіналу 2025 року жоден іспанський клуб не виступав у Лізі конференцій, зберігаючи бездоганну серію: 23 фінали – 23 перемоги. Єдині поразки в цей період ставалися в матчах між іспанськими командами (наприклад, дві перемоги «Реала» над «Атлетіко» у фіналах Ліги чемпіонів).

Остання поразка від неіспанського клубу у фіналі датувалась 2001 роком, коли «Алавес» поступився «Ліверпулю» в драматичному фіналі Кубка УЄФА (4:5).

Єврокубкові трофеї іспанських клубів із 2001 року:

Ліга чемпіонів

  • «Реал»: 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024 роки
  • «Барселона» : 2006, 2009, 2011, 2015 роки

Кубок УЄФА або Ліга Європи

  • «Валенсія»: 2004 рік
  • «Севілья»: 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020, 2023 роки
  • «Атлетіко» Мадрид: 2010, 2012, 2018 роки
  • «Вільярреал»: 2021 рік

Як повідомлялося, лондонський «Челсі» здобув перемогу у фіналі Ліги конференцій та став першим клубом, який є володарем усіх п'яти єврокубків

У фінальному матчі англійці з рахунком 4:1 впевнено обіграли іспанський «Бетіс».

«Бетіс» відкрив рахунок на 9-й хвилині – Еззальзулі реалізував передачу Іско, точно пробивши в кут воріт. У першому таймі іспанці створили ще кілька нагод, однак збільшити перевагу не змогли.

«Челсі» вирівняв гру в другому таймі. Спочатку Енцо Фернандес зрівняв рахунок після навісу Коула Пальмера. на 70 хвилині Ніколас Джексон вивів лондонців уперед. Джейдон Санчо забив третій гол після передачі Дьюсбері-Холла. Вже у доданий час Мойзес Кайседо оформив остаточний рахунок 4:1, асистував Фернандес.

«Бетіс» – «Челсі» 1:4

Голи: Еззальзулі (9) – Фернандес (65), Джексон (70), Санчо (83), Кайседо (90+1)

Для «Бетіса» цей фінал став дебютним в історії єврокубкових змагань.

«Челсі»: повний набір євротрофеїв

Перемога в Лізі конференцій зробила «Челсі» першим клубом в історії, який виграв усі п’ять головних єврокубків:

  • Лігу чемпіонів – 2011/12, 2020/21
  • Лігу Європи – 2012/13, 2018/19
  • Суперкубок УЄФА – 1998/99, 2021/22
  • Кубок володаря кубків – 1970/71, 1997/98
  • Лігу конференцій – 2024/2025

Нагадаємо, «Парі Сен-Жермен» вийшов до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, ставши другим фіналістом турніру.

У повторному півфінальному поєдинку, що відбувся на стадіоні «Парк де Пренс» у Парижі, команда Луїса Енріке впевнено здолала лондонський «Арсенал».

Нагадаємо, що перша гра, яка відбулася тиждень тому в столиці Великої Британії, завершилася перемогою ПСЖ з рахунком 1:0. Тож у матчі-відповіді саме «Арсенал» мав діяти агресивніше. Однак забити першими вдалося господарям поля – у середині першого тайму після розіграшу стандарту Фабіан Руїс ефектно пробив під стійку, відкривши рахунок – 1:0.

Попри численні атаки з боку англійського клубу у другому таймі, знову результативною була атака парижан – на 72-й хвилині Ашраф Хакімі подвоїв перевагу ПСЖ – 2:0.

Невдовзі Букайо Сака зумів забити у відповідь, скоротивши загальний рахунок двоматчевого протистояння, але цього виявилося недостатньо – матч завершився з рахунком 2:1 на користь французького клубу.

Раніше ми писали, що міланський «Інтер» став першим фіналістом Ліги чемпіонів, здолавши «Барселону» у драматичному матчі-відповіді з рахунком 4:3 після екстратайму.

Після результативної нічиєї 3:3 в першому поєдинку команди вийшли на поле в Мілані з однаковими шансами на вихід у фінал. Уже до перерви «Інтер» вів 2:0: спочатку Дензел Дюмфріс асистував Лаутаро Мартінесу, а наприкінці тайму Хакан Чалханоглу реалізував пенальті, призначений після перегляду VAR за фол Пау Кубарсі на Мартінесі.

Втім, у другому таймі каталонці зуміли відігратися. На 54-й хвилині Ерік Гарсія влучно пробив у дев'ятку, а вже через шість хвилин Дані Ольмо зрівняв рахунок після передачі Херарда Мартіна. На 87-й хвилині Рафінья вивів «Барсу» вперед – 3:2. Однак на третій компенсованій хвилині Франческо Ачербі після прострілу Дюмфріса відновив паритет – 3:3, перевівши гру в додатковий час.

У першому екстратаймі переможний м’яч за «Інтер» забив Давіде Фраттезі, скориставшись помилками оборони суперника. Команда Сімоне Індзагі втримала перевагу й вийшла до фіналу Ліги чемпіонів вдруге за останні три сезони.

Таким чином, у фіналі Ліги чемпіонів ПСЖ зустрінеться з міланським «Інтером». Вирішальний матч турніру пройде 31 травня на «Альянц Арені» в Мюнхені.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга конференцій

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