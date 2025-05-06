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Юнацька збірна України з футболу зіграє проти Фінляндії: де дивитися поєдинок

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Юнацька збірна України з футболу зіграє проти Фінляндії: де дивитися поєдинок
Юнацька збірна України U-16 проведе свій другий матч на Турнірі розвитку УЄФА

У стартовому поєдинку Турнірі розвитку УЄФА синьо-жовті поступилися Греції

Сьогодні, 6 травня, юнацька збірна України U-16 (футболісти не старші 2009 року народження) проведе свій другий матч на Турнірі розвитку УЄФА у Фінляндії – із командою господарів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Початок зустрічі – о 17:30. Пряма трансляція відбудеться на YouTube-каналі УАФ.

Склад юнацької збірної України U-16

Воротарі: Олександр Степанов («Шахтар» Донецьк), Денис Столяренко («Легія», Польща).

Захисники: Єгор Оніщук («Шахтар» Донецьк), Григорій Шаповалов, Назар Смотрицький (обидва – ЛНЗ Черкаси), Богдан Левицький («Рух» Львів), Маркіян Панчишин («Карпати» Львів), Назарій Рудзей («Боруссія» Д, Німеччина), Ілля Яблонський («Спортинг», Португалія).

Півзахисники: Данило Дячок, Данило Єрмак (обидва – «Динамо» Київ), Євгеній Волошко («Шахтар» Донецьк), Євгеній Горбатов («Олександрія»), Ярослав Харкевич («Мілан», Італія), Максим Іванов («Сампдорія», Італія), Ярослав Кожушко («Славія», Чехія), Руслан Швець («Райо Махадаонда», Іспанія).

Нападники: Володимир Квіквінія («Динамо» Київ), Денис Біда («Шахтар» Донецьк), Кірілл Сердюк («Нюрнберг», Німеччина), Владислав Задорожній («Славія», Чехія), Андрій Добровольський («Ейпен», Бельгія).

Нагадаємо, у стартовому поєдинку синьо-жовті поступилися Греції – 1:3.

Наша команда швидко повела в рахунку – Оніщук реалізував пенальті за фол суперника у штрафному. Проте греки незабаром забили двічі: спершу Контрасі завершив комбінацію після перехоплення на нашій половині поля, а потім Тунусідіс класним ударом переграв Столяренка. Після цього до перерви ближчими до гола були елліни.

На початку другого тайму греки заробили пенальті, але Контрасі пробив вище цілі. Спроби українців зрівняти рахунок не увінчалися успіхом, а на 77-й хвилині Костоглу збільшив перевагу наших суперників. У підсумку українська команда розпочала змагання з поразки – 1:3.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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