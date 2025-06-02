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Інсайдер назвав зарплатню Ротаня в «Поліссі»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Інсайдер назвав зарплатню Ротаня в «Поліссі»
У наступному сезоні житомиряни під керівництвом Ротаня будуть виступати в Лізі конференцій

Ротаню цього року вдалося виграти срібні медалі чемпіонату України разом з «Олександрією»

Журналіст та інсайдер Михайло Співаковський поділився фінансовою стороною співпраці Руслана Ротаня з керівництвом «Полісся». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на sport-express.ua.

Зарплата Ротаня, згідно з інформацією Співаковського, в Житомирі складе півмільйона євро на рік.

Раніше журналіст Ігор Бурбас стверджував, що попередник Ротаня в «Поліссі» Імад Ашур отримував від президента житомирян Геннадія Буткевича зарплату розміром 360 тисяч євро на рік.

У наступному сезоні житомиряни будуть виступати в Лізі конференцій, адже зайняли четверте місце в УПЛ.

Ротаню цього року вдалося виграти срібні медалі чемпіонату України разом з «Олександрією» – це найкращий результат в історії клубу, який поступився лише Динамо і обійшов Шахтар.

Спеціаліст до роботи в «Олександрії» також тренував молодіжну та олімпійську збірні України.

Нагадаємо, «Парі Сен-Жермен» (ПСЖ) здобув історичну перемогу у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. У матчі, що відбувся в Мюнхені, французи розгромили міланський «Інтер» з рахунком 5:0, уперше в своїй історії здобувши престижний європейський трофей.

Це був перший очний фінал між цими командами. На шляху до вирішального поєдинку «Інтер» не зазнав жодної поразки, послідовно здолавши «Феєнорд», «Баварію» та «Барселону». Натомість ПСЖ вийшов у фінал, вибивши «Брест», «Ліверпуль», «Астон Віллу» та «Арсенал».

Матч розпочався з активної гри ПСЖ, і вже на 12-й хвилині Ашраф Хакімі відкрив рахунок. Згодом, на 20-й хвилині, Дезіре Дуе подвоїв перевагу, скориставшись рикошетом після удару. У другому таймі парижани не зменшували тиску: Дуе оформив дубль на 63-й хвилині після передачі Вітіньї. Ще через десять хвилин Хвіча Кварацхелія реалізував вихід сам на сам із Зоммером, а крапку в зустрічі поставив 19-річний Сенні Маюлу на 87-й хвилині.

Це була лише друга зустріч в історії фіналів Ліги чемпіонів між французьким і італійським клубами після фіналу 1993 року між «Марселем» і «Міланом». Цьогорічна перемога стала не лише історичною для ПСЖ, а й найрозгромнішою у фіналах Ліги чемпіонів.

Цей тріумф приніс ПСЖ требл у сезоні 2024/25 – раніше клуб уже виграв чемпіонат Франції та національний кубок. Для «Інтера» це був другий фінал за останні три сезони, але й цього разу італійцям не вдалося здобути трофей – у 2023-му вони поступилися «Манчестер Сіті» з мінімальним рахунком.

Раніше ми писали, що перед фіналом Ліги чемпіонів «ПСЖ» – «Інтер» разом з футболістами на поле стадіону у Мюнхені вийшли діти, серед яких був 10-річний українець Михайло Палій.

У Михайла виявили агресивну форму раку у 7 років. Через це йому довелось ампутувати ногу. Він займається ампфутболом у клубі Pokrova Lviv AMP. До клубу він приєднався у 2024-му.

Теги: Руслан Ротань ФК «Полісся» НОВИНИ ФУТБОЛУ

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