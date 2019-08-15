  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Олімпійська чемпіонка з Норвегії ледь не загинула на тренуванні

    • Розсилка
    Марен Лундбю&nbsp; - Олімпійська чемпіонка з Норвегії ледь не загинула на тренуванні
    Марен Лундбю 
    skiforbundet.no

    Золота медалістка Пхенчхана-2018 Марен Лундбю впала з трампліна

    Олімпійська чемпіонка Олімпіади-2018 в Пхенчхані Марен Лундбю з Норвегії впала з трампліна під час тренування в Ліллехаммері.

    «Я вже майже перелізла через лаву, коли нога ковзнула. Не встигла нічого подумати, коли опинилася на спині та полетіла вниз згори. Усіма силами намагалася гальмувати руками та ногами, але нічого не виходило. Упала зі стола відриву на бетон. Удар був сильний, дуже забилася головою. Дуже злякалася. Рада, що на мені був шолом», - передає слова Лундбю прес-служба Федерації лижних видів спорту Норвегії.

    Наразі в спортсменки струс мозку та сильне забиття коліна.

    Читайте також: Скандальний МакГрегор побив літнього відвідувача пабу (відео)
    Читайте також
    Олімпійські ігри (Олімпіада)
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ