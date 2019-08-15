Олімпійська чемпіонка з Норвегії ледь не загинула на тренуванні



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Марен Лундбю skiforbundet.no

Золота медалістка Пхенчхана-2018 Марен Лундбю впала з трампліна

Олімпійська чемпіонка Олімпіади-2018 в Пхенчхані Марен Лундбю з Норвегії впала з трампліна під час тренування в Ліллехаммері.

«Я вже майже перелізла через лаву, коли нога ковзнула. Не встигла нічого подумати, коли опинилася на спині та полетіла вниз згори. Усіма силами намагалася гальмувати руками та ногами, але нічого не виходило. Упала зі стола відриву на бетон. Удар був сильний, дуже забилася головою. Дуже злякалася. Рада, що на мені був шолом», - передає слова Лундбю прес-служба Федерації лижних видів спорту Норвегії.

Наразі в спортсменки струс мозку та сильне забиття коліна.