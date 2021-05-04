Італійська «Рома» припинила стосунки з колишнім тренером «Шахтаря» Фонсекою

Португалець проведе на чолі римської команди ще два матчі

«Рома» не буде пропонувати тренеру Паулу Фонсеці новий контракт. Спеціаліст залишить команду після закінчення сезону, коли закінчиться дія його контракту. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

«Від імені всіх співробітників «Роми» хотів би подякувати Паулу Фонсеці за наполегливу працю і лідерство, продемонстровані протягом цих двох років. Паулу провів команду через проблемний час, в якому була пандемія і зміна власника. Ми бажаємо йому всього найкращого в його майбутніх починаннях і впевнені, що його гідно оцінять всюди, де б він не опинився», – наводить слова президента «Роми» Дена Фрідкіна прес-служба клубу.

Колишній тренер «Шахтаря» може продовжити кар'єру в АПЛ, де ним цікавиться «Кристал Пелас». «Рома» займає 7-е місце в турнірній таблиці Серії А, набравши 55 очок в 34 турах.

У першому матчі 1/2 фіналу Ліги Європи «Рома» поступилася в Англії «Манчестер Юнайтед» – 6:2.