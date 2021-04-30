«Манчестер Юнайтед» у гольовій перестрілці яскраво знищив «Рому в Лізі Європи

Римлян розривали на шматки Едінсон Кавані, Бруно Фернандеш, Погба і Грінвуд

Не по сценарію «Манчестер Юнайтед» пройшла частина матчу 1/2 фіналу Ліги Європи з «Ромою». Господарі швидко відкрили рахунок, але довго не змогли втримати перевагу. «Рома» ще до перерви забила двічі. Повіяло сенсацією, проте «червоні дияволи» в другому таймі зробили те, що мали.

Першими забили господарі. Швидку атаку розігнав Поль Погба, яку завершив Бруно Фернандеш. Французький півзахисник став основною дійовою особою і в другому голі. Перериваючи атаку, він не прибрав руку і арбітр призначив у ворота манкуніанців пенальті. Згодом Джеко вивів «Рому вперед і, що примітно, цілком заслужено. Римляни ні в чому не поступалися «Юнайтед», а через контратаки постійно змушували суперників грати, озираючись назад.

Все змінилося після перерви. «Червоні дияволи» вийшли дуже мотивованими. І вже на початку другого тайму зрівняли рахунок. Це Кавані розіграв комбінацію «стінка» й зняв павутину з верхнього кута. Згодом він же замкнув флангову передачу. На цьому можна було й перевести подих, але «Манчестер Юнайтед» був налаштований на те, щоб більшість питань про переможця двобою зняти ще в першій зустрічі. Уругвайський форвард взяв участь ще в одному голі. На ньому сфолили, а Бруно Фернандеш реалізував 11-метровий. А довершили розгром Погба і Грінвуд – 6:2.

Гра-відповідь відбудеться за тиждень.

«Манчестер Юнайтед» – «Рома» – 6:2

Голи: Фернандеш (9, 71, з пенальті), Кавані (48, 64), Погба (75), Грінвуд (86) - Пеллігріні (15, з пенальті), Джеко (34).

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Бісака, Лінделеф, Магуайр, Шоу, Мактоміней, Фред (Матіч, 83), Погба, Решфорд (Грінвуд, 76), Фернандеш (Мата, 89), Кавані.

«Рома»: Лопес (Міранте, 28), Ібаньєс, Крістанте, Смоллінг, Спінаццола (Б.Перес, 37), Верету (Вільяр, 5), Діавара, Карсдорп, Мхітарян, Пеллегріні, Джеко.