Шевченко заявив про бажання змінити збірну України на «Мілан»

Головний тренер національної команди не виключив, що після чемпіонату Європи перейде на клубну роботу

Андрій Шевченко, котрий в середині травня збере гравців для підготовки до чемпіонату Європи, не виключив, що влітку перейде на клубну роботу. Залишилося лише дочекатися дзвінка з «Мілана», де колишній футболіст провів найкращі роки футбольної кар’єри.

«Я хотів би тренувати в Італії. Коли моя пригода зі збірною України закінчиться, я хочу тренувати клуб. Зіграємо на чемпіонаті Європи, і я подивлюся навкруги, – сказав Шевченко в ефірі «Радіо 24». – Спочатку я не відчував себе готовим до роботи в збірній. Потім проаналізував команду і зрозумів, що їй потрібно. Я попросив Мальдеру і Тассотті допомогти мені. Мені дуже подобається бути тренером. Тренер «Мілана»? Мрія».

Повідомляється, що контракт Шевченка з українською асоціацією закінчується в грудні 2022 року після чемпіонату світу. Проте все може змінити запрошення з «Мілана».

Андрій Шевченко очолив збірну України в липні 2016 року. Під його керівництвом команда виходила в групу А Ліги націй, а також кваліфікувалася на фінальний турнір чемпіонату Європи.