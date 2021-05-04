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    Роналду визначився, в якому клубі завершить кар’єру

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    Кріштіану Роналду повернеться в Португалію - Роналду визначився, в якому клубі завершить кар’єру
    Кріштіану Роналду повернеться в Португалію
    Фото з відкритих джерел

    Нападник відпрацює контракт з «Ювентусом» і повернеться в «Спортінг»

    Один з найкращих футболістів світу Кріштіану Роналду не збирається завершувати кар'єру в «Ювентусі». Останні два сезони він має намір провести в лісабонському «Спортінгу». Про це пише видання SAPO Desporte.

    За інформацією джерела, Роналду з повагою ставиться до «Ювентуса» і має зв'язки зі спонсорами, тому до кінця відпрацює контракт з туринським клубом. Угода Кріштіану зі «Старою синьйорою» розрахована до літа 2022 року. Після чого португалець серйозно налаштований на повернення в «Спортінг», де починав свою кар’єру.

    У «Ювентус» Кріштіану перейшов влітку 2018 роки після дев'яти років в мадридському «Реалі». Раніше він також виступав за «Манчестер Юнайтед».

    У нинішньому сезоні форвард провів 30 матчів в чемпіонаті Італії, забив 27 голів і віддав три результативні передачі.

    «Ювентус» не зміг захистити титул чемпіона, а Серію А виграв «Інтер».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду ФК Ювентус ФК «Спортінґ» (Лісабон)
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