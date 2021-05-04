Роналду визначився, в якому клубі завершить кар’єру

Нападник відпрацює контракт з «Ювентусом» і повернеться в «Спортінг»

Один з найкращих футболістів світу Кріштіану Роналду не збирається завершувати кар'єру в «Ювентусі». Останні два сезони він має намір провести в лісабонському «Спортінгу». Про це пише видання SAPO Desporte.

За інформацією джерела, Роналду з повагою ставиться до «Ювентуса» і має зв'язки зі спонсорами, тому до кінця відпрацює контракт з туринським клубом. Угода Кріштіану зі «Старою синьйорою» розрахована до літа 2022 року. Після чого португалець серйозно налаштований на повернення в «Спортінг», де починав свою кар’єру.

У «Ювентус» Кріштіану перейшов влітку 2018 роки після дев'яти років в мадридському «Реалі». Раніше він також виступав за «Манчестер Юнайтед».

У нинішньому сезоні форвард провів 30 матчів в чемпіонаті Італії, забив 27 голів і віддав три результативні передачі.

«Ювентус» не зміг захистити титул чемпіона, а Серію А виграв «Інтер».



