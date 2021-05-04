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    Фінал Ліги Європи пройде в Гданську з глядачами. Що треба знати?

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    На фіналі Ліги Європи стадіон буде заповнений на чверть - Фінал Ліги Європи пройде в Гданську з глядачами. Що треба знати?
    На фіналі Ліги Європи стадіон буде заповнений на чверть
    Фото з відкритих джерел

    Заявки на придбання квитків на вирішальний матч турніру приймаються до 7 травня

    УЄФА розпочав продаж квитків на фінал Ліги Європи, який відбудеться 26 травня в Гданську. Прийом заявок звершиться 7 травня о 15:00 за київським часом.

    При подачі заявки одна особа може претендувати максимум на два квитки. Вони не продаються в порядку живої черги. Заявки, які надійдуть в УЄФА, на рівних правах візьмуть участь у жеребкуванні.

    Квитки розподілені на чотири категорії за ціною €40, €65, €90 і €130.

    Польська влада підтвердили УЄФА, що стадіон зможе прийняти 25% від повної місткості, тобто 9500 глядачів. Два клуби, які вийдуть у фінал, отримають по 2000 квитків. Ще 2000 надійдуть у продаж на UEFA.com для широкої публіки. Квитки, що залишилися, зарезервовані для місцевого оргкомітету, УЄФА та національних асоціацій, комерційних партнерів і мовників.

    Уболівальникам з-за кордону при в'їзді до Польщі потрібно буде дотримуватися всіх обмежень і вимог, що діютимуть на той момент. Послаблень для власників квитків на матч не буде. Можливо, буде потрібно надати сертифікат вакцинації або негативний тест на COVID-19.

    Квитки будуть розсилатися через офіційний квитковий додаток Ліги Європи за 14 днів до фіналу. Уболівальникам треба буде завантажити і встановити додаток на телефон Android або iPhone.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи
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