«Аталанта» українською привітала Малиновського з днем народження

Півзахиснику футбольної збірної України виповнилося 28 років

Найкращий гравець чемпіонату Італії в квітні Руслан Малиновський 4 травня святкує 28-річчя. «Аталанта» з Бергамо, за яку українець грає, опублікувала в «Інстаграмі» привітання трьома мовами: італійською, українською та англійською.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Atalanta B.C. (@atalantabc)

Малиновський захищає кольори «Аталанти» з 2019 року, а до цього виступав за «Генк». До збірної України Руслан викликається з 2015 року.

У нинішньому сезоні хавбек взяв участь в 32 матчах італійської Серії А, забив 6 голів (1 – з пенальті) і віддав 10 результативних передач, а також отримав 3 жовті картки. «Аталанта», набравши 69 очок в 34 турах, займає друге місце в турнірній таблиці Серії А.