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    «Аталанта» українською привітала Малиновського з днем народження

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    Руслан Малиновський святкує день народження - «Аталанта» українською привітала Малиновського з днем народження
    Руслан Малиновський святкує день народження
    Фото з відкритих джерел

    Півзахиснику футбольної збірної України виповнилося 28 років

    Найкращий гравець чемпіонату Італії в квітні Руслан Малиновський 4 травня святкує 28-річчя. «Аталанта» з Бергамо, за яку українець грає, опублікувала в «Інстаграмі» привітання трьома мовами: італійською, українською та англійською.

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    Публикация от Atalanta B.C. (@atalantabc)

    Малиновський захищає кольори «Аталанти» з 2019 року, а до цього виступав за «Генк». До збірної України Руслан викликається з 2015 року.

    У нинішньому сезоні хавбек взяв участь в 32 матчах італійської Серії А, забив 6 голів (1 – з пенальті) і віддав 10 результативних передач, а також отримав 3 жовті картки. «Аталанта», набравши 69 очок в 34 турах, займає друге місце в турнірній таблиці Серії А.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Руслан Малиновський ФК «Аталанта»
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