Італійський тренер дав згоду очолити «Шахтар»

Де Дзербі уклав попередню угоду, яку італійські ЗМІ називають генеральною

Схоже, донецький «Шахтар» і тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзербі досягли домовленості. З наступного сезону 41-річний спеціаліст очолить український клуб. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Видання наголошує, що наставник уклав з українським клубом генеральну угоду. Перемовини вів заступник спортивного директора донецького клубу Карло Ніколіні. На це у нього пішло кілька тижнів. Повідомляється, що Де Дзербі зацікавила в «Шахтарі» можливість реалізувати новий проект. Подробиці не відомі, проте під нього, як очікується, потрібно буде придбати кількох футболістів «Сассуоло».

Де Дзербі підтягнув провінційний клуб до лідерів Серії А. Наразі «Сассуоло» йде восьмою в турнірній таблиці чемпіонату Італії, і від єврокубкового сьомого місця, яке займає «Рома», відстає на два очка.

«Шахтар» іде другим в чемпіонаті України і 6 травня зустрічається з аутсайдером «Минаєм». Якщо донеччани залишаться на другому місці, то в Лізі чемпіонів візьмуть старт з кваліфікаційного раунду.