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    Луческу знайшов «Динамо» бразильского нападника

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    Ренато Кайзер може підсилити столичний клуб - Луческу знайшов «Динамо» бразильского нападника
    Ренато Кайзер може підсилити столичний клуб
    Фото з відкритих джерел

    Чемпіони України підсилюватимуться перед Лігою чемпіонів

    Вихід до групового етапу Ліги чемпіонів вимагає від «Динамо» кадрового підсилення. Найпроблемніша позиція – у нападі. Супряга там загубився, Родрігес краще атакує з глибини, а Беседін є форвардом позиції. Потрібен технічний і швидкісний гравець і його, здається, знайшли в Бразилії.

    Як пише Calciomercato, кияни зацікавилися нападником бразильского «Атлетіко Паранаенсе» Ренато Кайзером.

    25-річний футболіст має кілька пропозицій. В його послугах також зацікавлені турецькі клуби.

    Портал Transfermarkt оцінює нападника в €1,3 млн. Він грає як у центрі нападу, так і на фланзі півзахисту.

    У складі «Атлетіко» Кайзер у провів 32 матчі та забив 9 голів.

    Кайзер встиг пограти за 10 команд, серед яких відомі широкому загалу «Васку да Гама», «Португеза», «Крузейро» «Шапикоенсе».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Мірча Луческу
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