Луческу знайшов «Динамо» бразильского нападника

Чемпіони України підсилюватимуться перед Лігою чемпіонів

Вихід до групового етапу Ліги чемпіонів вимагає від «Динамо» кадрового підсилення. Найпроблемніша позиція – у нападі. Супряга там загубився, Родрігес краще атакує з глибини, а Беседін є форвардом позиції. Потрібен технічний і швидкісний гравець і його, здається, знайшли в Бразилії.

Як пише Calciomercato, кияни зацікавилися нападником бразильского «Атлетіко Паранаенсе» Ренато Кайзером.

25-річний футболіст має кілька пропозицій. В його послугах також зацікавлені турецькі клуби.

Портал Transfermarkt оцінює нападника в €1,3 млн. Він грає як у центрі нападу, так і на фланзі півзахисту.

У складі «Атлетіко» Кайзер у провів 32 матчі та забив 9 голів.

Кайзер встиг пограти за 10 команд, серед яких відомі широкому загалу «Васку да Гама», «Португеза», «Крузейро» «Шапикоенсе».