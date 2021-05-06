УЄФА приготував санкції для учасників Європейської Суперліги

Постраждають чотири клуби – «Реал», «Барселона», «Ювентус» і «Мілан»

Чотири клуби з числа засновників Європейської Суперліги можуть бути дискваліфіковані. На такий крок УЄФА готовий піти, адже не всі вийшли з числа засновників нового турніру. Про це повідомляє журналіст ESPN Габріеле Маркотт.

Клубів, які офіційно заявили про вихід з Суперліги, ці санкції не торкнуться.

Проект Європейської Суперліги мав на увазі під собою створення однієї ліги, в якій гратимуть 20 найкращих клубів Європи. Участь у Суперлізі підтвердили такі топ-клуби, як «Мілан», «Арсенал», мадридський «Атлетіко», «Челсі», «Барселона», міланський «Інтер», туринський «Ювентус», «Ліверпуль», «Манчестер Сіті», «Манчестер Юнайтед», мадридський «Реал» і «Тоттенгем».

Після закликів від футбольних федерацій і асоціацій, а також після погроз санкціями від УЄФА і ФІФА клуби один за одним почали відмовлятися від участі в турнірі. На сьогоднішній день тільки «Реал», «Барселона», «Ювентус» і «Мілан» не оголосили про відмову від Суперліги.