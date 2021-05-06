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    Де дивитися вирішальні півфінали Ліги Європи

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    Унаї Емері спробує обіграти свою колишню команду - Де дивитися вирішальні півфінали Ліги Європи
    Унаї Емері спробує обіграти свою колишню команду
    Фото з відкритих джерел

    У Лондоні та Римі визначаться команди, які поборються за трофей

    6 травня визначаться фіналісти другого єврокубкового турніру – Ліги Європи. Велика інтрига зберігається в парі «Арсенал» - «Вільярреал». Минулого тижня іспанський клуб здобув перемогу з мінімальною перевагою – 2:1. Родзинкою протистояння є те, що «Вільярреал» тренує Унаї Емері, який перебрався в Іспанію з лондонського «Арсенала».

    У другому матчі дня питання переможця практично зняте. В першому матчі 1/2 фіналу «Манчестер Юнайтед» забив «Ромі» п’ять голів і переконливо взяв гору – 6:2. Поразка підштовхнула керівництво римського клубу до змін на тренерському містку. На початку тижня було оголошено, що Паулу Фонсека по завершені сезону залишить клуб, а його місце займе Жозе Моурінью. Причому останньому зарплату платитимуть одразу в двох місцях.

    Матчі розпочнуться о 22:00 за київським часом. Транслюватимуть їх в Україні два телересурси.

    «Арсенал» – «Вильярреал»: «Футбол 2», Volia Football.

    «Рома» – «Манчестер Юнайтед»: «Футбол 1», Volia Football.

    Фінал Ліги Європи пройде в Гданську 26 травня.

    Раніше визначилися фіналісти Ліги чемпіонів.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи ФК Манчестер Юнайтед ФК Рома ФК Арсенал (Лондон) ФК Вільярреал
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