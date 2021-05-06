На Олімпіаді в Токіо вперше в історії виступить трансгендер

Міжнародний олімпійський комітет дав дозвіл на участь важкоатлетці Хаббард

Вперше в історії Олімпійських ігор участь у змаганнях візьме важкоатлетка-трансгендер. Таке рішення прийняв МОК стосовно спортсменки з Нової Зеландії Лорел Хаббард.

Як повідомляє Inside the Games, правила відбору змінені через те, що через пандемію довелося скасувати багато змагань. Хаббард займає в найважчій категорії (понад 87 кг) 16-е місце в рейтингу, але принаймні шість спортсменок, що мають більше, не зможуть поїхати в Токіо. У 43 роки Хаббард стане найстаршою важкоатлеткою в Токіо-2020. Найкращий результат Хаббард в кваліфікації – 285 кг, що дозволяє їй претендувати на олімпійський подіум. Всього три її суперниці набрали більш високу суму ваги.

Десять років тому Хаббард носила ім'я Гевін і вважалася одним з провідних важкоатлетів-чоловіків своєї країни. У 35 років Гевін завершив кар'єру і став працювати в місцевій федерації. А потім вирішив змінити стать і отримав нове ім'я Лорел. Після цього штангістка завоювала срібло чемпіонату світу-2017, а потім виграла Тихоокеанські Ігри. Медалі були завойовані за всіма правилами – Хаббард виконала вимоги МОК щодо генної терапії. Але шоковані суперниці запевняли, що успіхи Лорел пов'язані з її чоловічим тілом, яке практично не змінилося після операції зі зміни статі.