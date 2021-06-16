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    Євро-2020. Прогноз на матч Фінляндія – Росія

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    Фіни здатні на сюрпризи - Євро-2020. Прогноз на матч Фінляндія – Росія
    Фіни здатні на сюрпризи
    Фото з відкритих джерел

    Дебютанти турніру піднесли сюрприз, взявши гору над Данією

    У другому турі групи В номінальний аутсайдер квартету, збірна Фінляндії, може гарантувати собі прямий вихід до 1/8 фіналу. Це станеться у випадку звитяги підопічних Марка Канерви над росіянами, які у першому матчі були биті Бельгією - 0:3. Окрім того «суомі» треба сподіватися, щоб бельгійці не програли Данії. Щодо підопічних Роберто Мартінеса сумнівів практично немає, тож з огляду на гру росіян у першому поєдинку, фіни точно можуть розраховувати на історичний успіх.

    Втім, підопічні Станіслава Черчесова без бою здаватися не збираються, за оцінками букмекерів саме «трикольорові» є фаворитами цього поєдинку. Хоча у Львівській фан-зоні вже готують чергове безкоштовне пиво для уболівальників, яких вони частуватимуть після кожного голу у ворота Росії.

    Крім того, там розіграють сертифікати на відвідування фінської сауни.

    Усі результати і розклад трансляцій Євро-2020.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Євро-2020. Прогноз на матч Фінляндія – Росія