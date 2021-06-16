Роналду встановив рекорд і виклав емоційний пост у соцмережах

Нападник збірної Португалії сподівається захистити чемпіонське звання

Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду, який перевершив досягнення тренера збірної України Андрія Шевченка і побив бомбардирський рекорд Мішеля Платіні, після перемоги над Угорщиною виклав емоційний пост у соцмережах.

«Ви повинні вміти страждати, боротися до кінця і завжди вірити щосили. Немає легких суперників або ігор, виграних заздалегідь. Чемпіонат Європи – це етап розкоші, де присутні тільки кращі з найкращих і де кожну перемогу потрібно здобувати з усією рішучістю і самопожертвою.

Велика перемога, команда! Ми йдемо до нашої мети! Ми робимо все, щоб доставити більше радості португальцям, які так нас підтримують!» – написав Роналду.

В останньому матчі першого туру чемпіонату Європи збірна Франції здолала Німеччину.

Раніше Роналду взявся за пляшку і обвалив акції «Кока-Коли» на $4 млрд (відео).