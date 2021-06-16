  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Роналду встановив рекорд і виклав емоційний пост у соцмережах

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Кріштіану Роналду встановив чергові досягнення - Роналду встановив рекорд і виклав емоційний пост у соцмережах
    Кріштіану Роналду встановив чергові досягнення
    Фото з відкритих джерел

    Нападник збірної Португалії сподівається захистити чемпіонське звання

    Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду, який перевершив досягнення тренера збірної України Андрія Шевченка і побив бомбардирський рекорд Мішеля Платіні, після перемоги над Угорщиною виклав емоційний пост у соцмережах.

    «Ви повинні вміти страждати, боротися до кінця і завжди вірити щосили. Немає легких суперників або ігор, виграних заздалегідь. Чемпіонат Європи – це етап розкоші, де присутні тільки кращі з найкращих і де кожну перемогу потрібно здобувати з усією рішучістю і самопожертвою.

    97

    Велика перемога, команда! Ми йдемо до нашої мети! Ми робимо все, щоб доставити більше радості португальцям, які так нас підтримують!» – написав Роналду.

    В останньому матчі першого туру чемпіонату Європи збірна Франції здолала Німеччину.

    Раніше Роналду взявся за пляшку і обвалив акції «Кока-Коли» на $4 млрд (відео).

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020 Кріштіану Роналду
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Роналду встановив рекорд і виклав емоційний пост у соцмережах