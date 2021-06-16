Коти і собаки. Українські тенісисти допомогли тваринам-безхатькам

Манафов і Орлов взяли участь в акції, організованої на підтримку братів наших менших

Владислав Манафов та Владислав Орлов взяли участь у фотопроекті на турнірі в Казахстані. На турнірі серії «челленджер» в Алмати національна тенісна федерація спільно з «Клубом Добряків» і притулком Comes провела фотосесію на підтримку тварин, які мешкають на вулицях. Це вже не перша така акція на турнірах в Казахстані: в лютому подібна ініціатива була організована під час турніру Forte Challenger 125, повідомляє btu. Відомо, що всі тварини, з якими тенісисти фотографувалися, знайшли собі господарів.