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    У Львові під час матчу Росії до безкоштовного пива пропонують фінську сауну

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    Львівська фан-зона креативно запрошує вболівальників - У Львові під час матчу Росії до безкоштовного пива пропонують фінську сауну
    Львівська фан-зона креативно запрошує вболівальників
    Фото з відкритих джерел

    Серед уболівальників розіграють сертифікати на похід до лазні

    У львівський фан-зоні, де збираються вболівальники під час матчів чемпіонату Європи, придумали черговий креативний хід. Організатори Lviv Fan Festival повідомили про розіграш 50 сертифікатів на похід у фінську сауну серед глядачів матчу Фінляндія – Росія.

    «Фінська сауна для любителів Фінляндії! Приходьте на Lviv Fan Festival підтримати збірну Фінляндії в матчі з Росією, а ми розіграємо 50 сертифікатів на похід у фінську сауну серед гостей! Ми дивимося матч на трьох великих екранах, насолоджуємося відмінними стравами і вболіваємо за перемогу Фінляндії! Нехай фіни гарненько «запарять» гравців суперника!» – йдеться в повідомленні в соцмережах Lviv Fan Festival.

    Президент футбольного клуб «Рух» Григорій Козловський раніше заявив, що акція з безкоштовним пивом у львівській фан-зоні за кожен гол у ворота збірної Росії на Євро-2020 продовжиться. Нагадаємо, організатори Lviv Fan Festival безкоштовно наливали по 100 келихів пива уболівальникам за кожен гол Бельгії в ворота Росії.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    У Львові під час матчу Росії до безкоштовного пива пропонують фінську сауну