Тренер «Шахтаря» розповів про ставлення до Луческу

Віце-чемпіони України урочисто представили нового наставника команди Роберто Де Дзербі

Донецький «Шахтар» представив нового головного тренера команди. Роберто Де Дзербі розповів про свої якості, головних конкурентів у чемпіонаті, можливі трансфери та довіру молодим українським футболістам.

«Я прибув сюди з великим ентузіазмом і прагну отримувати задоволення від роботи. Прибув до клубу, який вважаю топовим. Футболісти тут дуже міцні, і я хочу прищепити їм своє бачення гри, бути для них прикладом, – наводить слова тренера прес-служба «Шахтаря». – Є всі передумови для того, аби провести чудовий сезон. Тут чудові гравці. Розумний тренер не має поводитися однаково з усіма футболістами й в усіх ситуаціях. Якщо виникнуть такі ситуації, коли від мене знадобиться твердість, не хвилюйтесь, маю достатньо твердий характер, я зможу її виявити. Познайомившись із однією групою футболістів, не думаю, що в роботі саме з ними слід виявляти себе як диктатора, – це не дасть плодів. Я відношу себе до тренерів-демократів, проте не будемо забувати, що врешті-решт у підсумку все одно вирішую я.

Коли Луческу (нині – тренер «Динамо») працював у «Брешії», я кожні вихідні, кожен матч проводив у фанатському секторі «Брешії» – це найспекотніше місце на трибунах. Луческу – великий тренер, маестро за його досвідом та майстерністю. І для мене протистояння з таким міцним наставником буде додатковим стимулом проявити себе з найкращого боку.

Я знайомився з командою, переглядав досить багато відео. «Шахтар» – дуже міцна команда. Розумію, наскільки складно закріпитись у такому міцному колективі. Я дуже вірю в здатності Мудрика й Судакова – вважаю, у них чудові шанси закріпитися в першій команді. Якщо ми прагнемо бути на найвищих рубежах, на вершині, маємо вірити в молодих футболістів, і перш за все – у молодих українських футболістів».

«Шахтар» розпочне сезон 24 липня матчем за Суперкубок проти київського «Динамо».