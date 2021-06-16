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    Німецький захисник покусав лідера збірної Франції

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    Німецький захисник покусав лідера збірної Франції
    Фото з відкритих джерел

    Після гри чемпіонату Європи футболісти тепло обійнялися

    Захисник збірної Німеччини Антоніо Рюдігер і півзахисник збірної Франції Поль Погба обмінялися обіймами після матчу Євро-2020.

    На 44-й хвилині матчу між цими збірними арбітр Карлос дель Серро Гранде не вилучив німецького захисника, який, як могло здатися, вкусив Погба. На відеоповторах явно не видно, чи був це укус або тільки спроба укусу.

    «Укус Рюдігера? Ми з ним друзі, не відбулося нічого серйозного. Все, що ви бачили по телевізору – це вже справа минулого. Я не збираюся нити в таких випадках заради жовтої або червоної картки. Так, Рюдігер мене трошки вкусив. Я відчув це, сказав судді, а далі він ухвалював рішення. Рюдігер не отримав ні жовтої, ні червоної картки, і це добре. Я не хочу, щоб його дискваліфікували через це», – наводить Goal слова Погба.

    Франція здобула перемогу над Німеччиною (1:0) і набрала три очки. Французи займають 2-е місце в групі F. В іншій зустрічі квартету Португалія розгромила Угорщину (3:0).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Німецький захисник покусав лідера збірної Франції