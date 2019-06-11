Євро-2020: результати та відео матчів кваліфікації 11 червня



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Ісландія перемогла вдома Туреччину Yahoo!Sports

Зіграно заключну частину четвертого туру кваліфікації чемпіонату Європи 2020 року з футболу

Національні футбольні збірні зіграли 11 червня другу частину матчів четвертого туру кваліфікації чемпіонату Європи 2020 року.



Група С

Білорусь – Північна Ірландія – 0:1

Гол: 0:1 – Макнейр (86).

Білорусь продовжила катастрофічний старту відборі чемпіонату Європи. Чотири матчі – чотири поразки. Натомість у північноірландців четверта перемога. Вони очолюють групу. На три очки і на матч менше у німців.

Німеччина – Естонія – 8:0

Голи: 1:0 – Ройс (10). 2:0 – Гнабрі (17). 3:0 – Горецка (20). 4:0 – Гюндоган (26, з пенальті). 5:0 – Ройс (37). 6:0 – Гнабрі (62). 7:0 – Вернер (79). 8:0 – Сане (88).

Група Е

Азебайджан – Словаччина – 1:5

Голи: 0:1 – Лоботка (8). 0:2 – Куцка (27). 1:2 – Шейдаєв (29). 1:3 – Гамшик (30). 1:4 – Гамшик (57). 1:5 – Ганцко (85).

Два голи Гамшика дозволили йому стати найкращим бомбардиром в історії збірної Словаччини. Це друга перемога словаків у трьох матчах відбору – друге місце. Очолюють групу угорці, які мінімально обіграли Уельс – три перемоги в чотирьох матчах.

Угорщина – Уельс – 1:0

Гол: 1:0 – Паткаі (81).

Група Н

Албанія – Молдова – 2:0

Гол: 1:0 – Цикалеші (66). 2:0 – Рамадані (90+3).

Андорра – Франція – 0:4

Голи: 0:1 – Мбапе (11). 0:2 – Бен Єдер (30). 0:3 – Товен (45+1). 0:4 – Зума (60).

Ісландія – Туреччина – 2:1

Голи: 1:0 – Сигурдссон (21). 2:0 – Сигурдссон (32). 2:1 – Токоз (40).

Домашня перемога ісландців над Туреччиною значно ускладнила турнірне становище в групі. По три перемоги в чотирьох матчах мають одразу Франція, Туреччина та Ісландія.

Група І

Бельгія – Шотландія – 3:0

Голи: 1:0 – Лукаку (45+1). 2:0 – Лукаку (57). 3:0 – Де Брюйне (90+2)

Бельгійці продовжили переможну серію – чотири виграші в чотирьох матчах. На три очки менше в росіян. Казахстан і Шотландія мають по шість очок.

Казахстан – Сан-Марино – 4:0

Голи: 1:0 – Куат (45+1). 2:0 – Федін (62). 3:0 – Суюмбаєв (65). 4:0 – Ісламхан (69).

Росія – Кипр – 1:0

Гол: 1:0 – Іонов (38).

Група J

Італія – Боснія і Герцеговина – 2:1

Голи: 0:1 – Джеко (32). 1:1 – Інсіньє (49). 2:1 – Верратті (86).

Італійці здобули четверту поспіль перемогу, поступаючись по ходу поєдинку. На одну перемогу менше має Фінляндія.

Греція – Вірменія – 2:3

Голи: 0:1 – Карапетян (8). 0:2 – Газарян (33). 1:2 – Зека (54). 1:3 – Барсегьян (74). 2:3 – Фортуніс (87).

Ліхтенштейн – Фінляндія – 0:2

Голи: 0:1 – Пуккі (37). 0:2 – Каллман (57).