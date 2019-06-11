Україна з допомогою VAR б'є Італію і виходить у фінал чемпіонату світу з футболу!

Сергій Булеца забив гол, який вивів збірну України у фінал чемпіонату світу FIFA.com

Перемогу нашій команді приніс гол динамівця Сергія Булеци

Молодіжна збірна України вперше в історії незалежного футболу нашої держави вийшла у фінал чемпіонату світу. Це досягнення всіх національних команд нашої держави, незалежно від вікової категорії. раніше нашим максимумом на мундіалях був чвертьфінал чемпіонату світу-2006 дорослої збірної під керівництвом Олега Блохіна.

На мундіалях серед 20-річних українці виходили в фінал ще під стягом СССР. Більше того, в далекому 1977-му в Тунісі дев'ятеро наших гравців стали чемпіонами світу U20. Капітаном тієї команди був Андрій Баль із «Карпат», а найкращим гравцем турніру став київський динамівець Володимир Безсонов. А ще чемпіонами стали одноклубники Володимира Юрій Сивуха, Сергій Балтача та Олександр Сопко, представники харківського «Металіста» Віктор Каплун та Валентин Крячко, Сергій Жарков із «Чорноморця» та ще один львів’янин Григорій Батич.

Два роки по тому, в 1979-му, на другому за ліком чемпіонаті світу, збірна Совєцького Союзу посіла друге місце. У фіналі команда, в складі якої виступило семеро українців (Віктор Чанов, Сергій Краковський, Олександр Заваров, Ярослав Думанський, Олег Таран, Анатолій Раденко та Михайло Олефіренко), поступилася збірній Аргентини, яку вів вперед Дієґо Марадона.

І ось тепер настала епоха наших сучасників.

Україна U20 - Італія U20 - 1:0

Гол: 1:0 - Булеца (65)

Україна: Андрій Лунін - Денис Попов, Валерій Бондар (к), Данило Безкоровайний - Юхим Конопля, Максим Чех (Олексій Хахльов, 69), Дришлюк, Віктор Корнієнко - Кащук, Сікан (Супряга, 63), Булеца (Олександр Сафронов, 83). Тренер - Олександр Петраков

Італія: Пліццарі - Ґаббія, дель Прато, Лука Раньєрі - Рауль Белланова, Фраттезі (Альберіко, 46), Сальваторе Еспозіто (Крістіан Капоне, 73), Лука Пеллеґріні, Тріпальделлі (Марко Олів'єрі, 84) - Скамакка, Андреа Пінамонті (к). Тренер - Паоло Ніколато

Судді: Рафаель Клаус - Даніло Сімон, Бруно Пірес (усі - Бразилія)

Попередження: Сікан (1) - Лука Раньєрі (75)

На 55-й хвилин попереджено, на 79-й хвилині вилучено (друге попередження) Дениса Попова

11 червня. Ґдиня. Міський стадіон

Обидва тренери виставили на цей матч найсильніші варіанти складів. Українцям, правда, бракувало дискваліфікованого через перебір карток правого вінґера Георгія Цитаїшвілі. Але ще не гарантія, що він виграв би конкуренцію в Олексія Кащука. Зате зумів Олександр Петраков задіяти у воротах Андрія Луніна, який ще вчора ввечері спостерігав з лави запасних за матчем національних збірних України і Люксембургу у Львові.

Усвідомлюючи вагу поєдинку, впродовж усього першого тайму обидві команди діяли гранично обережно. Італійці прагнули зламати оборону суперника з допомогою флангових проходів, але передачі на височенних нападників Джанлуку Скамакку і Андреа Пінамонті українські оборонці переривали. Натомість наша команда попереду відзначлася двома вкрай небезпечними штрафними. У першому випадку удар Сергія Булеци з нижнього кута потягнув воротар Алессандро Пліццарі, а в другому Віктор Корнієнко запустив м'яч над поперечиною.

Відразу по перерві тренерові італійців Паоло Ніколато довелося змінювати через пошкодження одного з найсильніших своїх футболістів Давіде Фраттезі.

Італійці другу половину розпочали значно агресивніше і завдяки цьому отримали певну перевагу. Створила «Скуадра адзурра» й перший момент. То Пінамонті по центру втік від Дениса Попова, але опинившись перед Луніним, пробив метрів з 15-ти точно в те місце, де знаходився воротар.

Впродовж майже півтайму Україна майже не виходила зі своєї половини поля. А потім вибухнула контратакою. Юхим Конопля зряче віддав справа у центр карного майданчика, а Булеца, опікуна якого витягнув на себе, ледь з'явившись на заміну, Владислав супряга, влучно пробив сходу під поперечину - 1:0!

Більше того, через якихось шість хвилин зв'язка Булеца - Супряга ледь не дозволила нашій команді уникнути нервової кінцівки. Сергій витонченим розрізним пасом вивів Влада на побачення з голкіпером. Супряга мав вдосталь часу і простору, проте влучити у ворота не зумів.

А кінцівка була справді нервовою. Особливо після того, як за друге попередження (до слова, дуже сумнівного) поле залишив оборонець Денис Попов. Петраков відреагував миттєво і випустив замість нападника Булеци оборонця Олександра Сафронова.

Цікаво, що навіть отримавши чисельну більшість, італійці не змогли захопити переваги. Вочевидь сил на кінцівку поєдинку в українців залишилося більше. Наша команда грала від оборони, але нагадувала про себе контратаками, одну з яких дальнім ударом ледь не завершив Кащук. Та м'яч після удару Олексія влучив у хрестовину.

Провалилися наші футболісти лише раз, однак Капоне із близької відстані пробив над поперечиною.

Найкритичнішою виявилася друга компенсована хвилина, коли Скамакка відтер Валерія Бондаря і з розвороту вгатив м'яч під поперечину? Суддя вказав на центр. Здавалося б, попереду додаткових 30 хвилин, які наша команда мала б проводити у меншості. Однак у мить, коли італійці вже насвяткувалися, рефері в полі отримав вказівку від відео-асистента. Після перегляду повторів виявилося, що відтерти українського капітана італійський нападник зумів з допомогоювідмашки. Гол скасовано!

Врешті, українці довели матч до перемоги і переписали історію!

У фіналі українці 15 червня зіграють з переможцями пари Еквадор - Корея.

Іван Вербицький, «Главком»



