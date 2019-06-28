Євроігри-2019: у фінальній сутичці між двома українками переміг Азербайджан



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Андрій Стадник (у центрі) тренує свою дружину Марію (у блакитній куртці) і Оксану Лівач (у жовтій куртці). Усі - патріоти України. Тільки медалі Марія приносить Азербайджану Фото з соцмереж

Україна здобула 30-ту медаль на Європейських іграх

22-річна борчиня Оксана Лівач, яка представляє найлегшу вагову категорію до 50 кг, виграла срібло ІІ Європейських ігор у Мінську (Білорусь).

Впевнено пройшовши вчора трьох суперниць, у фіналі львів'янка, яка цьогоріч вже виграла чемпіонати Європи серед дорослих і юніорів, зустрілася з найтитулованішою з європейських представниць своєї ваги. Чинна чемпіонка Європейських ігор, семиразова чемпіонка Європи, чемпіонка світу-2009, призерка трьох Олімпіад Марія Стадник народилася і вчилася боротися у Львові, а перемоги приносить Азербайджану.

Пікантності ситуації додає той факт, що Лівач так само як і її суперницю тренує чоловік Марії Стадник, срібний призер Олімпіади-2008 Андрій Стадник, який до всього є ще й членом виконавчого комітету Асоціації спортивної боротьби України.

У фіналі Андрій секундував дружині. Був не такий емоційний, як завжди. Можна сказати, що емоцій не проявляв взагалі, впродовж сутички лише кілька разів відкрив рота. Та й навіщо, якщо дружина перемагає спокійно і без особиливих зусиль. 7:1 - Стадники доповнили колецію титулів, а Оксані Лівач благородно залишили срібло.

Для команди України медаль Лівач - вже 30-та на Європейських іграх-2019. Українці здобули сім золотих, 12 срібних і 11 бронзових нагород.