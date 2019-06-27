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    Борчиня Хавалджи повернулася з декрету і здобула срібло Європейських ігор

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    Юлія Хавалджи повертається на європейський п'єдестал - Борчиня Хавалджи повернулася з декрету і здобула срібло Європейських ігор
    Юлія Хавалджи повертається на європейський п'єдестал
    Асоціація спортивної боротьби України

    Українка поступилася у фіналі титулованій шведці Маттссон

    29-річна чемпіонка Європи-2011, бронзова призерка чемпіонату світу-2008 Юлія Хавалджи стала срібною призеркою ІІ Європейських ігор у Мінську (Білорусь).

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    У фіналі Юлія поступилася наддосвідченій шведці Софію Маттссон, котра відстояла здобуте чотири роки тому в Баку звання чемпіонки Європейських ігор. Крім того, Софія шість разів вигравала чемпіонат Європи, один раз — чемпіонат світу і була бронзовою призеркою Олімпіади. Шведка приголомшила українку стартовою активністю, повела 6:0 й у підсумку втримала перевагу і перемогла 6:4.

    Нагадаємо, що перших двох суперниць Хавалджи зборола дуже впевнено: іспанку Марину Руеду перемогла за 57 секунд 10:0, а досвідчену угорку Мерседес Денеш, яка була чемпіонкою Європи серед кадетів 2012 року, розгромила 10:2. У півфінальній сутичці львів’янка поступалася 0:2 переможниці двох останніх чемпіонатів континенту Стальвірі Оршуш із РФ, але змогла переламати хід поєдинку на свою користь і виграти 7:4.

    Юлію Хавалджи у борцівському світі знають також під прізвищем Благиня. Прізвище вона змінила після того, як вийшла заміж за борця з Донецька Ігоря Хаваджи, котрий теж у 2010-2016 роках вважався одним із представників найлегшої вагової категорії в Україні. Три останніх роки Юлія перебувала у декретній відпустці й ось, повноцінно відновивши форму, досягла однієї з найвищих вершин у кар’єрі.

    Зауважимо, що сьогодні, 27 червня, чинна чемпіонка світу і Європи Алла Черкасова (до 68 кг) у боротьбі за бронзу зійдеться з чемпіонкою світу-2012, чемпіонкою Європи-2018 і володаркою олімпійської бронзи-2016 Єнні Франссон зі Швеції.

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