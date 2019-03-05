Стипендіати президента: Порошенко призначив винагороди для найкращих спортсменів 2019 року. Повний список
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Максимальних 12 000 гривень щомісяця отримуватимуть дзюдоїстка Білодід, борчиня Черкасова і стрілець Олена Костевич
Президент України Петро Порошенко призначив стипендії 105 видатним спортсменам і тренерам України з олімпійських видів спорту.
Глава держави керувався Указом президента України від 11 липня 2005 року № 1071 «Про стипендії президента України для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту» (зі змінами, внесеними Указами від 21 липня 2008 року № 642, від 16 грудня 2008 року № 1165, від 15 лютого 2010 року № 163, від 23 лютого 2012 року № 142 та від 12 липня 2013 року № 377).
Відповідний Указ опублікований на сайті глави держави.
Максимальних 12 тисяч гривень щомісяця виділятимуться чемпіонам світу-2018 - дзюдоїстці Дарині Білодід, майстрині кульової стрільби Олені Костевич, борчині Аллі Черкасовій.
Також на сайті президента вказано, що максимально можливу стипендію 12 000 отримуватиме бронзовий призер чемпіонату світу-2018 з сучасного п'ятиборства Павло Тимощенко. Однак оскільки сума за медаль такого достоїнства трохи інша (7000 грн), доведеться дочекатися додаткової інформації - це помилка сайту чи особливе фінансування окремо взятого спортсмена.
9000 гривень виплачуватимуться кожного місяця срібному призеру чемпіонату світу-2018 з карате Валерієві Чоботарю.
7000 гривень щомісяця виплачуватимуть чемпіонам Європи-2018 Мар'янові Закальницькому, Наталії Прищепі (обоє - легка атлетика), Михайлові Романчуку (плавання), Анжеліці Терлюзі (карате), а також бронзовим призерам чемпіонатів світу 2018 року - Сергієві Гриню, Іванові Довгодьку, Дмитрові Міхаю, Олександрові Надтоці (всі - академічне веслування), Георгієві Зантараї (дзюдо), Оксані Лівач, Юлії Ткач (обидві - жіноча боротьба), Богданові Нікішину, Романові Свічкарю (обоє - фехтування), Олегові Омельчуку (кульова стрільба).
По 5000 гривень впродовж року отримуватимуть срібні призери чемпіонату Європи-2018 - Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Валерія Апрєлєва, Вероніка Гришко, Олександра Кашуба, Олександра Коваленко, Яна Наріжна, Катерина Резник, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Єлизавета Яхно (усі - синхронне плавання), Юлія Бакастова, Олена Вороніна, Аліна Комащук (усі - фехтування), Любов Басова, Олена Старикова (обидві - велотрек), Марина Бех-Романчук, Анна Рижикова (обидві - легка атлетика), Марія Боруца (бокс), Олена Буряк, Дарина Верхогляд, Євгенія Довгодько, Анастасія Коженкова (всі - академічне веслування), Маргарита Песоцька (настільний теніс), Ігор Радівілов (спортивна гімнастика), Аніта Серьогіна (карате).
Стипендію в розмірі 4000 гривень щомісяця виділено бронзовим призерам чемпіонатів Європи-2018 - Станіславу Горуні (карате), Діані Димченко (академічне веслування), Єлизаветі Каланіній (дзюдо), Ользі Ляховій, Сергієві Никифорову (обоє - легка атлетика), Олені Огородниковій, Анні Ольховик, Євгенії Спітковській, Христині Філевич (усі - баскетбол 3х3), Марині Черняк (дзюдо).
Тренери згадуваних спортсменів отримуватимуть суми вдвічі менші. З повним списком стипендіатів можна ознайомитися на сайті президента.