Стипендіати президента: Порошенко призначив винагороди для найкращих спортсменів 2019 року. Повний список



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент виділив спортсменам те, що вони заробили Горожанин Информ

Максимальних 12 000 гривень щомісяця отримуватимуть дзюдоїстка Білодід, борчиня Черкасова і стрілець Олена Костевич

Президент України Петро Порошенко призначив стипендії 105 видатним спортсменам і тренерам України з олімпійських видів спорту.

Глава держави керувався Указом президента України від 11 липня 2005 року № 1071 «Про стипендії президента України для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту» (зі змінами, внесеними Указами від 21 липня 2008 року № 642, від 16 грудня 2008 року № 1165, від 15 лютого 2010 року № 163, від 23 лютого 2012 року № 142 та від 12 липня 2013 року № 377).

Відповідний Указ опублікований на сайті глави держави.

Максимальних 12 тисяч гривень щомісяця виділятимуться чемпіонам світу-2018 - дзюдоїстці Дарині Білодід, майстрині кульової стрільби Олені Костевич, борчині Аллі Черкасовій.

Також на сайті президента вказано, що максимально можливу стипендію 12 000 отримуватиме бронзовий призер чемпіонату світу-2018 з сучасного п'ятиборства Павло Тимощенко. Однак оскільки сума за медаль такого достоїнства трохи інша (7000 грн), доведеться дочекатися додаткової інформації - це помилка сайту чи особливе фінансування окремо взятого спортсмена.

9000 гривень виплачуватимуться кожного місяця срібному призеру чемпіонату світу-2018 з карате Валерієві Чоботарю.

7000 гривень щомісяця виплачуватимуть чемпіонам Європи-2018 Мар'янові Закальницькому, Наталії Прищепі (обоє - легка атлетика), Михайлові Романчуку (плавання), Анжеліці Терлюзі (карате), а також бронзовим призерам чемпіонатів світу 2018 року - Сергієві Гриню, Іванові Довгодьку, Дмитрові Міхаю, Олександрові Надтоці (всі - академічне веслування), Георгієві Зантараї (дзюдо), Оксані Лівач, Юлії Ткач (обидві - жіноча боротьба), Богданові Нікішину, Романові Свічкарю (обоє - фехтування), Олегові Омельчуку (кульова стрільба).

По 5000 гривень впродовж року отримуватимуть срібні призери чемпіонату Європи-2018 - Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Валерія Апрєлєва, Вероніка Гришко, Олександра Кашуба, Олександра Коваленко, Яна Наріжна, Катерина Резник, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Єлизавета Яхно (усі - синхронне плавання), Юлія Бакастова, Олена Вороніна, Аліна Комащук (усі - фехтування), Любов Басова, Олена Старикова (обидві - велотрек), Марина Бех-Романчук, Анна Рижикова (обидві - легка атлетика), Марія Боруца (бокс), Олена Буряк, Дарина Верхогляд, Євгенія Довгодько, Анастасія Коженкова (всі - академічне веслування), Маргарита Песоцька (настільний теніс), Ігор Радівілов (спортивна гімнастика), Аніта Серьогіна (карате).

Стипендію в розмірі 4000 гривень щомісяця виділено бронзовим призерам чемпіонатів Європи-2018 - Станіславу Горуні (карате), Діані Димченко (академічне веслування), Єлизаветі Каланіній (дзюдо), Ользі Ляховій, Сергієві Никифорову (обоє - легка атлетика), Олені Огородниковій, Анні Ольховик, Євгенії Спітковській, Христині Філевич (усі - баскетбол 3х3), Марині Черняк (дзюдо).



Тренери згадуваних спортсменів отримуватимуть суми вдвічі менші. З повним списком стипендіатів можна ознайомитися на сайті президента.