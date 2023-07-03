Європейські ігри: Україна посіла третє місце в медальному заліку

Європейські ігри проводилися лише втретє в історії

2 липня у Кракові завершилися ІІІ Європейські ігри - найпрестижніший мультиспортивний форум континенту.

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На цих змаганнях Національна збірна команда України виборола 41 медаль (21 золоту, 12 срібний та вісім бронзових) і посіла почесне третє місце у медальному заліку серед 48 країн-учасників Ігор.

У рамках проведення ІІІ Європейських ігор пройшли і чемпіонати Європи, а також, окрім нагород, у Кракові розігрувалися і ліцензії на літню Олімпіаду-2024. Олена Костевич (кульова стрільба), Олександр Хижняк (бокс) та Олександр Товкай (сучасне п'ятиборство) вибороли три ліцензії на Олімпійській ігри у Парижі.

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Українська лучниця Анастасія Павлова в кваліфікації класичного лука серед жінок набрала 681 очко та побила рекорд Європейських ігор.

«Це були яскраві два тижні змагань, які запам’ятаються українським спортсменам на все життя. Були та злети, і падіння, але командний дух не згасає та Україна продовжує демонструвати свою силу, витримку, натхнення та бажання перемоги!» – зазначив НОК України.

Європейські ігри – це аналог Олімпійських ігор, який проводиться лише втретє в історії. З 21 червня по 2 липня у польському Кракові-Малопольській 7 тис. атлетів із 48 країн змагалися у 28 видах спорту. В турнірі не брали участі спортсмени із РФ та Білорусі.