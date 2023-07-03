Уперше в історії футбольна збірна України зіграє на Олімпійських іграх наступного року

Україна вийшла у півфінал Євро-2023 і на Олімпіаду-2024

Це стало можливим після перемоги в 1/4 Євро U21 над збірною Франції 3:1

Збірна України з футболу вийшла у півфінал молодіжного Євро-2024. У півфіналі українці здобули вольову перемогу над Францією з рахунком 3:1. Про це пише «Суспільне спорт».

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Молодіжне Євро. Чвертьфінал

Франція – Україна 1:3

Голи: Шеркі, 19 – Судаков, 32 (пенальті), 44, Бондаренко, 86

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Як зазначається, матч Україна – Франція закривав програму поєдинків плей-оф. Перед цим визначилися три з чотирьох учасників – туди вийшли Ізраїль, Іспанія та Англія.

Українці змагалися з французами за вихід у півфінал молодіжного Євро, а також на Олімпіаду-2024 – після перемоги збірної Англії туди виходили усі три півфіналісти.

Українська збірна розпочала матч із незарахованого голу через офсайд. Уже на 19-й хвилині рахунок відкрила Франція.

Однак ще до перерви Україна вийшла вперед. Спершу арбітр поставив пенальті через фол на Михайлові Мудрику, який реалізував Георгій Судаков. А перед перервою Мудрик пасом на хід вивів Судакова, після чого той обіграв голкіпера Франції та вийшов уперед.

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Після перерви Франція зрівняла рахунок, який скасував арбітр через офсайд у нападника Елі Вахі. А ось Україна гол забила: Артем Бондаренко обіграв гравців Франції і пробив точно у ворота.

У результаті Україна обіграла Францію з рахунком 3:1 та вийшла у півфінал Євро-2023, де позмагається з Іспанією, а також на Олімпіаду-2024.

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