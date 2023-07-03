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Уперше в історії футбольна збірна України зіграє на Олімпійських іграх наступного року

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Уперше в історії футбольна збірна України зіграє на Олімпійських іграх наступного року
Україна вийшла у півфінал Євро-2023 і на Олімпіаду-2024
Фото: УАФ

Це стало можливим після перемоги в 1/4 Євро U21 над збірною Франції 3:1

Збірна України з футболу вийшла у півфінал молодіжного Євро-2024. У півфіналі українці здобули вольову перемогу над Францією з рахунком 3:1. Про це пише «Суспільне спорт».

Молодіжне Євро. Чвертьфінал

Франція – Україна 1:3

Голи: Шеркі, 19 – Судаков, 32 (пенальті), 44, Бондаренко, 86

Як зазначається, матч Україна – Франція закривав програму поєдинків плей-оф. Перед цим визначилися три з чотирьох учасників – туди вийшли Ізраїль, Іспанія та Англія.

Українці змагалися з французами за вихід у півфінал молодіжного Євро, а також на Олімпіаду-2024 – після перемоги збірної Англії туди виходили усі три півфіналісти.

Українська збірна розпочала матч із незарахованого голу через офсайд. Уже на 19-й хвилині рахунок відкрила Франція.

Однак ще до перерви Україна вийшла вперед. Спершу арбітр поставив пенальті через фол на Михайлові Мудрику, який реалізував Георгій Судаков. А перед перервою Мудрик пасом на хід вивів Судакова, після чого той обіграв голкіпера Франції та вийшов уперед.

Після перерви Франція зрівняла рахунок, який скасував арбітр через офсайд у нападника Елі Вахі. А ось Україна гол забила: Артем Бондаренко обіграв гравців Франції і пробив точно у ворота.

У результаті Україна обіграла Францію з рахунком 3:1 та вийшла у півфінал Євро-2023, де позмагається з Іспанією, а також на Олімпіаду-2024. 

Нагадаємо, футбольний клуб «Динамо» офіційно оголосив про підписання контракту із півзахисником Андрієм Ярмоленком. Футболіст знову виступатиме за рідний клуб.

Крім того, дев'ять із десяти футбольних клубів іспанської Ла Ліги, які опублікували у соцмережах пости на підтримку ЛГБТ, втратили підписників.

До слова, з наступного сезону в Італії жоден футболіст не зможе вийти на поле у футболці з номером 88. Рішення ухвалено на вимогу уряду в рамах боротьби з антисемітизмом.

Раніше уряд Чехії підтримав пропозицію міністерства спорту про заборону участі спортсменів, які представляють Російську Федерацію, у спортивних змаганнях на чеській території.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Олімпіада Збірна України

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