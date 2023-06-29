Чехія заборонила спортсменам із РФ та Білорусі брати участь у змаганнях на території країни

Забороняється участь спортсменів, які представляють Чехію, у змаганнях на території Росії

Уряд Чехії підтримав пропозицію міністерства спорту про заборону участі спортсменів, які представляють Російську Федерацію, у спортивних змаганнях на чеській території. Про це йдеться у повідомленні на сайті чеського уряду.

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Рішення уряду Чехії означає не лише заборону участі в місцевих змаганнях для росіян та їхніх представників, а й заборону участі окремих спортсменів та спортивних команд, які представляють Чеську Республіку, у змаганнях на території Росії.

Пропозицію ініціювали спортивні асоціації та підтримало керівництво Національного спортивного агентства Чехії.

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Нагадаємо, раніше Олімпійський комітет Чехії вніс пропозицію, згідно з якою російські та білоруські спортсмени можуть бути допущені до участі Літніх Ігор у Парижі виключно під нейтральним прапором і лише після того, як підпишуть заяву, яка засуджує будь-яку агресію проти держави-члена ООН з боку іншої держави. Таким чином, російські та білоруські спортсмени практично засудили б вторгнення Росії в Україну.