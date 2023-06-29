Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Чехія заборонила спортсменам із РФ та Білорусі брати участь у змаганнях на території країни

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чехія заборонила спортсменам із РФ та Білорусі брати участь у змаганнях на території країни
Пропозицію щодо спортсменів із РФ ініціювали спортивні асоціації та підтримало керівництво Національного спортивного агентства Чехії
фото ілюстративне

Забороняється участь спортсменів, які представляють Чехію, у змаганнях на території Росії

Уряд Чехії підтримав пропозицію міністерства спорту про заборону участі спортсменів, які представляють Російську Федерацію, у спортивних змаганнях на чеській території. Про це йдеться у повідомленні на сайті чеського уряду. 

Рішення уряду Чехії означає не лише заборону участі в місцевих змаганнях для росіян та їхніх представників, а й заборону участі окремих спортсменів та спортивних команд, які представляють Чеську Республіку, у змаганнях на території Росії.

Пропозицію ініціювали спортивні асоціації та підтримало керівництво Національного спортивного агентства Чехії. 

Нагадаємо, раніше Олімпійський комітет Чехії вніс пропозицію, згідно з якою російські та білоруські спортсмени можуть бути допущені до участі Літніх Ігор у Парижі виключно під нейтральним прапором і лише після того, як підпишуть заяву, яка засуджує будь-яку агресію проти держави-члена ООН з боку іншої держави. Таким чином, російські та білоруські спортсмени практично засудили б вторгнення Росії в Україну.

Теги: росія спорт Чехія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ярослава Магучіх під час етапу «Діамантової ліги» в Рабаті
Українська спортсменка з рекордом сезону виграла етап «Діамантової ліги»
29 травня, 09:23
Артем Громов – український футболіст, нападник кіпрського клубу «АЕК»
Спортсмени, які не повернулися з-за кордону після дозволу на виїзд: список від Мінспорту
27 травня, 12:32
Фігуристам схвалили запит на зміну спортивного громадянства
Грузія рятує російських спортсменів
5 червня, 13:25

Новини

Чехія заборонила спортсменам із РФ та Білорусі брати участь у змаганнях на території країни
Чехія заборонила спортсменам із РФ та Білорусі брати участь у змаганнях на території країни
Італія заборонила футболістам грати під номером 88
Італія заборонила футболістам грати під номером 88
Офіційно. Ярмоленко повернувся в «Динамо»
Офіційно. Ярмоленко повернувся в «Динамо»
На війні з російськими окупантами загинув 21-річний футболіст
На війні з російськими окупантами загинув 21-річний футболіст
Румунія звинуватила збірну України в порушенні регламенту ФІФА
Румунія звинуватила збірну України в порушенні регламенту ФІФА
Українські стрибуни у воду Середа та Болюх здобули «золото» Європейських ігор
Українські стрибуни у воду Середа та Болюх здобули «золото» Європейських ігор

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
«Вагнерівці» незабаром можуть повторити «подвиг Наполеона» – військовий експерт
11K
Рада скасувала право на відстрочку від мобілізації тим, хто має родичів з інвалідністю
9772
29 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5701
Український дубляж зникне з кінотеатрів? Що приховує пропозиція Зеленського про англійську мову
5614
Путіна все влаштовує. І це хороша новина для України
4512
Який вигляд має могила ексмера Омельченка: шокуючі фото

Новини

Європейські лідери відвідали Київ та загроза теракту на ЗАЕС. Головне за 28 червня
Вчора, 21:00
Дружина звинуваченого у корупції голови Тернопільської облради спростувала «розлучення»
Вчора, 13:22
Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
26 червня, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
26 червня, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
26 червня, 07:06
На Україну насувається циклон: синоптики розповіли, як зміниться погода
26 червня, 05:47

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту