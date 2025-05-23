Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Юнацька збірна України із футзалу в червні виступить на турнірі у Хорватії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Юнацька збірна України із футзалу в червні виступить на турнірі у Хорватії
Україна потрапила до групи A разом зі Словенією та Португалією

Змагання проходитимуть із 24 до 29 червня в хорватському місті Пореч

Юнацька збірна України з футзалу візьме участь у міжнародному турнірі Futsal Week U-19 Summer Cup 2025 у Хорватії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Змагання проходитимуть із 24 до 29 червня в хорватському місті Пореч. На турнірі зіграють дев'ять європейських збірних. Україна потрапила до групи A разом зі Словенією та Португалією.

Futsal Week U-19 Summer Cup 2025

  • Група А: Словенія, Португалія, Україна.
  • Група В: Молдова, Іспанія, Чехія.
  • Група С: Нідерланди, Італія, Польща.

Після групової стадії команди продовжать боротьбу в матчах другого етапу, де за тією самою груповою системою визначаться їхні підсумкові місця. До другого етапу потраплять переможці груп та найкраща з команд, що посядуть другі позиції.

Розклад матчів збірної України U-19 на першому етапі

  • 24.06. Португалія – Україна. 12:00
  • 26.06. Україна – Словенія. 12:00 

Нагадаємо, юнацька збірна України U-19 із футзалу, успішно виступивши в основному раунді відбору Євро-2025, пробилася на четвертий із чотирьох чемпіонатів Європи.

У межах групи 5 основного раунду відбору Євро-2025 (U-19), матчі якої приймало сербське місто Врнячка-Баня, синьо-жовті впевнено обіграли Чорногорію (9:2) та Нідерланди (6:2), а у вирішальному поєдинку мінімально перемогли господарів (1:0). Таким чином, українці посіли першу сходинку у групі та пробилися на четвертий із чотирьох чемпіонатів Європи. Євро-2025 проходитиме з 28 вересня до 5 жовтня в Кишиневі на «Кишинів-Арені».

Теги: футзал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Євро-2025 проходитиме з 28 вересня до 5 жовтня в Кишиневі на «Кишинів-Арені».
Євро-2025 із футзалу: став відомий календар матчів юнацької збірної України
16 травня, 12:35
Юнацька збірна України U-19 із футзалу пробилася на четвертий із чотирьох чемпіонатів Європи
Юнацька збірна України з футзалу дізналася суперників на Євро-2025
16 травня, 11:17
Євро-2025 проходитиме з 28 вересня до 5 жовтня в Кишиневі на «Кишинів-Арені»
Євро-2025 (U-19) із футзалу: коли відбудеться жеребкування турніру за участі України
15 травня, 10:22
У французькому Ле-Мані відбувся фінал чотирьох розіграшу Ліги чемпіонів із футзалу сезону-2024/2025
Іспанський клуб втретє поспіль виграв Лігу чемпіонів із футзалу
5 травня, 10:40
У вирішальному матчі Кубку України з футзалу було забито відразу 10 голів
«Ураган» учетверте став володарем Кубка України з футзалу
28 квiтня, 11:49
Україна – чинний бронзовий призер чемпіонату світу з футзалу
Україна вийшла на Євро з футзалу, але може бойкотувати турнір через Білорусь: деталі
26 квiтня, 15:34

Новини

Організатори присвятили чемпіонат Росії з кікбоксингу закладчику, якого ліквідували ЗСУ
Організатори присвятили чемпіонат Росії з кікбоксингу закладчику, якого ліквідували ЗСУ
Юнацька збірна України із футзалу в червні виступить на турнірі у Хорватії
Юнацька збірна України із футзалу в червні виступить на турнірі у Хорватії
Збірні України з хокею дізналися місця проведення чемпіонатів світу у 2026 році
Збірні України з хокею дізналися місця проведення чемпіонатів світу у 2026 році
«Шахтар» ефектно презентував форму на наступний сезон
«Шахтар» ефектно презентував форму на наступний сезон
Стали відомі господарі чоловічого Євробаскету 2029 року
Стали відомі господарі чоловічого Євробаскету 2029 року
Одіозна чиновниця з РФ поскаржилася, що європейське лобі блокує допуск російських лижників
Одіозна чиновниця з РФ поскаржилася, що європейське лобі блокує допуск російських лижників

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
225K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 травня: ситуація на фронті
85K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 травня 2025
17K
В одній із областей з’являться мобільні блокпости
14K
Україна та Росія провели великий обмін полоненими – Трамп
12K
Росія у небезпеці. Путін на четвертому році визнав, що росіяни страждають від його «спецоперації»
8161
Народна артистка України Тіна Кароль відсвяткувала День незалежності Ізраїлю (фото)

Новини

В Україні повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 17 хвилин
Сьогодні, 15:55
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27
Візит кронпринца Норвегії до України, ухвалення санкцій проти РФ. Головне за 20 травня
20 травня, 20:59
Розмова Трампа та Путіна, запуск фонду ЄС для переозброєння України. Головне за 19 травня
19 травня, 21:23

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua