Юнацька збірна України із футзалу в червні виступить на турнірі у Хорватії
Змагання проходитимуть із 24 до 29 червня в хорватському місті Пореч
Юнацька збірна України з футзалу візьме участь у міжнародному турнірі Futsal Week U-19 Summer Cup 2025 у Хорватії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.
Змагання проходитимуть із 24 до 29 червня в хорватському місті Пореч. На турнірі зіграють дев'ять європейських збірних. Україна потрапила до групи A разом зі Словенією та Португалією.
Futsal Week U-19 Summer Cup 2025
- Група А: Словенія, Португалія, Україна.
- Група В: Молдова, Іспанія, Чехія.
- Група С: Нідерланди, Італія, Польща.
Після групової стадії команди продовжать боротьбу в матчах другого етапу, де за тією самою груповою системою визначаться їхні підсумкові місця. До другого етапу потраплять переможці груп та найкраща з команд, що посядуть другі позиції.
Розклад матчів збірної України U-19 на першому етапі
- 24.06. Португалія – Україна. 12:00
- 26.06. Україна – Словенія. 12:00
Нагадаємо, юнацька збірна України U-19 із футзалу, успішно виступивши в основному раунді відбору Євро-2025, пробилася на четвертий із чотирьох чемпіонатів Європи.
У межах групи 5 основного раунду відбору Євро-2025 (U-19), матчі якої приймало сербське місто Врнячка-Баня, синьо-жовті впевнено обіграли Чорногорію (9:2) та Нідерланди (6:2), а у вирішальному поєдинку мінімально перемогли господарів (1:0). Таким чином, українці посіли першу сходинку у групі та пробилися на четвертий із чотирьох чемпіонатів Європи. Євро-2025 проходитиме з 28 вересня до 5 жовтня в Кишиневі на «Кишинів-Арені».
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