Юнацька збірна України із футзалу в червні виступить на турнірі у Хорватії

Україна потрапила до групи A разом зі Словенією та Португалією

Змагання проходитимуть із 24 до 29 червня в хорватському місті Пореч

Юнацька збірна України з футзалу візьме участь у міжнародному турнірі Futsal Week U-19 Summer Cup 2025 у Хорватії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Змагання проходитимуть із 24 до 29 червня в хорватському місті Пореч. На турнірі зіграють дев'ять європейських збірних. Україна потрапила до групи A разом зі Словенією та Португалією.

Futsal Week U-19 Summer Cup 2025

Група А: Словенія, Португалія, Україна.

Група В: Молдова, Іспанія, Чехія.

Група С: Нідерланди, Італія, Польща.

Після групової стадії команди продовжать боротьбу в матчах другого етапу, де за тією самою груповою системою визначаться їхні підсумкові місця. До другого етапу потраплять переможці груп та найкраща з команд, що посядуть другі позиції.

Розклад матчів збірної України U-19 на першому етапі

24.06. Португалія – Україна. 12:00

26.06. Україна – Словенія. 12:00

Нагадаємо, юнацька збірна України U-19 із футзалу, успішно виступивши в основному раунді відбору Євро-2025, пробилася на четвертий із чотирьох чемпіонатів Європи.

У межах групи 5 основного раунду відбору Євро-2025 (U-19), матчі якої приймало сербське місто Врнячка-Баня, синьо-жовті впевнено обіграли Чорногорію (9:2) та Нідерланди (6:2), а у вирішальному поєдинку мінімально перемогли господарів (1:0). Таким чином, українці посіли першу сходинку у групі та пробилися на четвертий із чотирьох чемпіонатів Європи. Євро-2025 проходитиме з 28 вересня до 5 жовтня в Кишиневі на «Кишинів-Арені».