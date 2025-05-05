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Іспанський клуб втретє поспіль виграв Лігу чемпіонів із футзалу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Іспанський клуб втретє поспіль виграв Лігу чемпіонів із футзалу
У французькому Ле-Мані відбувся фінал чотирьох розіграшу Ліги чемпіонів із футзалу сезону-2024/2025

«Пальма» у фіналі розгромила «Кайрат»

У фіналі Ліги чемпіонів із футзалу сезону-2024/2025 іспанська «Пальма» обіграла казахстанський «Кайрат». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У французькому Ле-Мані відбувся фінал чотирьох розіграшу Ліги чемпіонів із футзалу сезону-2024/2025. 2 травня в півфінальних матчах казахстанський «Кайрат» обіграв іспанську «Картахену» (3:2), а іспанська «Пальма» здолала португальський «Спортинг» (3:0).

Відповідно, у поєдинку за третє місце «Картахена» в серії пенальті виявилася сильнішою за «Спортинг» (2:2, п.п. 3:1).

У фіналі чемпіон минулих двох років, «Пальма», протистояв ще одному дворазовому переможцю турніру, «Кайрату». Для команд це були третій і четвертий фінали відповідно. Перемогу здобула «Пальма» – 9:4, оформивши таким чином уже третій титул поспіль.

Київський «ХІТ» зупинився в основному раунді Ліги чемпіонів, посівши останнє місце в групі 1 Шляху А.

Нагадаємо, перший півфінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 між лондонським «Арсеналом» та паризьким «Парі Сен-Жермен» відбувся 29 квітня на стадіоні «Емірейтс» у Лондоні

У цьому матчі «Арсенал», за який виступає український захисник Олександр Зінченко, поступився «ПСЖ» з рахунком 0:1.

Після раннього пропущеного м'яча «Арсенал» намагався перехопити ініціативу, і в другому таймі Мікель Меріно навіть відзначився голом, який, однак, був скасований через офсайд після перегляду VAR.

Голкіпер «ПСЖ» Джанлуїджі Доннарумма кілька разів рятував свою команду, зокрема, після ударів Леандро Троссарда та Габріеля Мартінеллі.​

Матч-відповідь відбудеться 7 травня на «Парк де Пренс» у Парижі. «Арсеналу» необхідно перемагати, щоб пробитися до фіналу, який відбудеться 31 травня на «Альянц Арені» в Мюнхені.

Як повідомлялося, мадридський «Реал» цікавиться 26-річним півзахисником «Ліверпуля» Алексісом Мак Аллістером.

Згідно з інформацією джерела, мерсисайдці готові відпустити аргентинського футболіста, якщо надійде пропозиція у розмірі 100 млн євро. Наголошується, що в «Реалі» високо оцінюють ігрові якості Мак Аллістера, проте вважають зазначену суму завищеною.

У нинішньому сезоні Мак Аллістер взяв участь у 47 матчах у всіх турнірах, у яких він відзначився сімома голами та п'ятьма результативними передачами.

Контракт гравця з «Ліверпулем» діє до літа 2028 року. Transfermarkt оцінює вартість футболіста в 90 млн. євро.

Теги: футзал

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