Євро-2025 (U-19) із футзалу: коли відбудеться жеребкування турніру за участі України

Євро-2025 проходитиме з 28 вересня до 5 жовтня в Кишиневі на «Кишинів-Арені»

Жеребкування заплановано на сьогодні, 15 травня. Початок церемонії – о 21:00 за київським часом

Юнацька збірна України U-19 із футзалу, успішно виступивши в основному раунді відбору Євро-2025, пробилася на четвертий із чотирьох чемпіонатів Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У межах групи 5 основного раунду відбору Євро-2025 (U-19), матчі якої приймало сербське місто Врнячка-Баня, синьо-жовті впевнено обіграли Чорногорію (9:2) та Нідерланди (6:2), а у вирішальному поєдинку мінімально перемогли господарів (1:0).

Таким чином, українці посіли першу сходинку у групі та пробилися на четвертий із чотирьох чемпіонатів Європи. Окрім збірної України, у фінальний турнір вийшли Молдова (господар), Іспанія, Італія, Португалія, Чехія, Словенія та Туреччина. Євро-2025 проходитиме з 28 вересня до 5 жовтня в Кишиневі на «Кишинів-Арені».

Жеребкування заплановано на сьогодні, 15 травня. Початок церемонії в Chișinău City Hall – о 21:00 за київським часом. Буде сформовано два квартети (Молдова займе позицію А1, далі команди розподілять по позиціях В1, А2, В2, А3, В3, А4, В4), по дві найкращі збірні з яких вийдуть до півфіналу.

Дебютний чемпіонат Європи з футзалу серед юнаків пройшов 2019 року в Ризі, другий розіграш відбувся 2022-го в Хаені (спочатку планувався на 2021 рік, але його було перенесено через пандемію COVID-19), третій – 2023-го в Поречі. Чемпіонами ставали команди Іспанії (2019, 2022) та Португалії (2023).

Збірна України брала участь в усіх трьох фінальних турнірах. У 2019-му підопічні Віталія Одегова посіли третє місце у групі, а у 2022-му зупинилися в півфіналі. У 2023-му команда Ігоря Москвичова також дісталася півфінальної стадії.

Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів із футзалу сезону-2024/2025 іспанська «Пальма» обіграла казахстанський «Кайрат».