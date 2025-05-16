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Юнацька збірна України з футзалу дізналася суперників на Євро-2025

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Юнацька збірна України з футзалу дізналася суперників на Євро-2025
Юнацька збірна України U-19 із футзалу пробилася на четвертий із чотирьох чемпіонатів Європи

Під час жеребкування було сформовано два квартети, по дві найкращі збірні з яких вийдуть до півфіналу

У четвер, 15 травня в Chișinău City Hall Кишинева відбулося жеребкування фінального турніру Євро-2025 (U-19) із футзалу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Юнацька збірна України U-19 із футзалу, успішно виступивши в основному раунді відбору Євро-2025, пробилася на четвертий із чотирьох чемпіонатів Європи.

У межах групи 5 основного раунду відбору Євро-2025 (U-19), матчі якої приймало сербське місто Врнячка-Баня, синьо-жовті впевнено обіграли Чорногорію (9:2) та Нідерланди (6:2), а у вирішальному поєдинку мінімально перемогли господарів (1:0). Таким чином, українці посіли першу сходинку у групі та пробилися на четвертий із чотирьох чемпіонатів Європи. Євро-2025 проходитиме з 28 вересня до 5 жовтня в Кишиневі на «Кишинів-Арені».

Під час жеребкування було сформовано два квартети, по дві найкращі збірні з яких вийдуть до півфіналу. 

Група А: Молдова, Португалія, Італія, Україна.

Група В: Словенія, Іспанія, Туреччина, Чехія.

Дебютний чемпіонат Європи з футзалу серед юнаків пройшов 2019 року в Ризі, другий розіграш відбувся 2022-го в Хаені (спочатку планувався на 2021 рік, але його було перенесено через пандемію COVID-19), третій — 2023-го в Поречі. Чемпіонами ставали команди Іспанії (2019, 2022) та Португалії (2023).

Збірна України брала участь в усіх трьох фінальних турнірах. У 2019-му підопічні Віталія Одегова посіли третє місце у групі, а у 2022-му зупинилися в півфіналі. У 2023-му команда Ігоря Москвичова також дісталася півфінальної стадії.

Нагадаємо, збірна України з гандболу отримала суперників на чемпіонаті Європи-2026. Сталося це за підсумками жеребкування, яке відбулося у четвер, 15 травня.

Участь у жеребкуванні Євро-2026 брали 24 команди: 20 збірних відібрались за підсумками кваліфікації, Данія, Норвегія та Швеція здобули прямі путівки як господарі, а Франція потрапила на турнір у статусі чинних чемпіонів.

Збірна України увосьме в історії відібралася у фінальну частину чемпіонату Європи, посівши третє місце у групі з Фарерськими островами, Нідерландами та Косово. Підопічні Вадима Бражника вийшли на Євро завдяки рейтингу третіх позицій кваліфікації.

Перед початком жеребкування «синьо-жовті» потрапили у останній, четвертий кошик посіву, тож вже не могли потрапити у групу зі збірними Грузії, Сербії, Швейцарії, Румунії та Італії. Перші шість країн, які отримали статус сіяних, вже дізнались свої групи: з першого кошика Німеччина, Данія та Швеція, а з другого – Норвегія, Фарерські острови та Ісландія.

Теги: футзал НОВИНИ ФУТБОЛУ

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