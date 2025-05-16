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Євро-2025 із футзалу: став відомий календар матчів юнацької збірної України

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Євро-2025 із футзалу: став відомий календар матчів юнацької збірної України
Євро-2025 проходитиме з 28 вересня до 5 жовтня в Кишиневі на «Кишинів-Арені».

України потрапила до групи А разом із командами Молдови, Португалії та Італії

Визначився календар матчів фінального турніру Євро-2025 (U-19) із футзалу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

15 травня в Chișinău City Hall Кишинева відбулося жеребкування фінального турніру Євро-2025 (U-19) із футзалу.

За його підсумками юнацька збірна України потрапила до групи А разом із командами Молдови (господар), Португалії (чинний чемпіон) та Італії. До півфіналу вийдуть два найкращі колективи.

Група А: Молдова, Португалія, Італія, Україна.

Група В: Словенія, Іспанія, Туреччина, Чехія.

Визначився календар матчів фінального турніру.

Календар матчів у групі А

28.09.2025

  • Молдова – Україна (13:00)
  • Португалія – Італія (20:30)

29.09.2025

  • Італія – Молдова (18:00)
  • Україна –  Португалія (20:30)

01.10.2025

  • Молдова – Португалія (18:00)
  • Італія – Україна (20:30)

Час початку матчів – київський.

Юнацька збірна України U-19 із футзалу, успішно виступивши в основному раунді відбору Євро-2025, пробилася на четвертий із чотирьох чемпіонатів Європи.

Нагадаємо, юнацька збірна України U-19 із футзалу, успішно виступивши в основному раунді відбору Євро-2025, пробилася на четвертий із чотирьох чемпіонатів Європи.

У межах групи 5 основного раунду відбору Євро-2025 (U-19), матчі якої приймало сербське місто Врнячка-Баня, синьо-жовті впевнено обіграли Чорногорію (9:2) та Нідерланди (6:2), а у вирішальному поєдинку мінімально перемогли господарів (1:0). Таким чином, українці посіли першу сходинку у групі та пробилися на четвертий із чотирьох чемпіонатів Європи. Євро-2025 проходитиме з 28 вересня до 5 жовтня в Кишиневі на «Кишинів-Арені».

Теги: футзал

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