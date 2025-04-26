Україна вийшла на Євро з футзалу, але може бойкотувати турнір через Білорусь: деталі

Андрій Шевченко: Чи може бути бойкот? Тривають консультації

Україна відібралася до фінальної частини Євро, здобувши максимальний результат – шість перемог у шести поєдинках. І стала однією з 12 команд, що гарантували собі участь у турнірі. Серед інших команд, що відібралися на турнір – збірна Білорусі, яка також виграла свою відбіркову групу. Саме через участь білорусів на змаганнях турнір може пропустити й збірна України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Як пов'язана можливість бойкоту Україною Євро через участь Білорусі

У червні 2023 року Мінмолодьспорту внесло зміну у наказ про заборону збірним України виступати на турнірах з атлетами з РФ і Білорусі. Ним передбачено, що українські спортсмени можуть змагатися на одному турнірі з росіянами і білорусами у разі лише якщо вони будуть представлені у «нейтральному» статусі – не під прапорами своїх країн.

УЄФА повністю заборонив участь на турнірах під своєю егідою Росії (як на рівні збірних, так і клубів). Однак щодо клубів такої заборони не було – відтак, у футболі, футзалі, а також пляжному футболі білоруські команди представлені. Причому Білорусі дозволено змагатися на турнірах під своїм прапором.

Як наслідок, через наказ Мінмолодіспорту Україна бойкотувала Європейську лігу з пляжного футболу у 2023 році. А наступного року – і чемпіонат світу з пляжного футболу, де також була представлена Білорусь.

Як в УАФ коментують ситуацію з можливістю бойкоту Україною Євро з футзалу через Білорусь

Чемпіонат Європи-2026 з футзалу прийматимуть дві країни – Латвія і Литва. Одна з них, Латвія, на законодавчому рівні заборонила своїм спортивним збірним у командних видах спорту змагатися з російськими та білоруськими командами – саме через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Як пояснив Андрій Шевченко, наразі йдуть консультації України з Литвою та Латвією щодо цієї ситуації. Коли саме буде ухвалене остаточне рішення очільник УАФ не повідомив.

«Зараз ідуть консультації, тому будемо чекати чіткої позиції. Чи може бути бойкот? Тривають консультації. коли ми будемо розуміти, як це буде рухатися, тоді будуть і наші кроки. Коли це може вирішитися? Поки у мене немає інформації, бо тривають консультації», – сказав Шевченко.

Очільник Латвійської федерації футболу Вадім Ласєнка повідомляв у коментарі мовнику LRT, що організація вже обговорює ситуацію з УЄФА.

«Наразі є чимало невідомих. Наскільки ми розуміємо, то не можемо організувати турнір у Латвії, в якому б брала участь Білорусь, як з погляду правових моментів, так і етичних. Комунікація триває і скоро матимемо чітку позицію УЄФА, про яку повідомимо громадськість», – сказав президент латвійської федерації.

Україна – чинний бронзовий призер чемпіонату світу з футзалу та найсильніша європейська команда за підсумками турніру. На попередньому чемпіонаті Європи, який відбувся у 2022 році, українці посіли четверте місце.