«Ураган» учетверте став володарем Кубка України з футзалу

У поєдинку за титул «Ураган» (Івано-Франківськ) обіграв «Суху Балку» (Жовті Води)

24-27 квітня у столичному Палаці спорту проходили вирішальні матчі Кубку України з футзалу в межах фіналу восьми. Про це повідомляє «Главком».

27 квітня в яскравому поєдинку за титул «Ураган» (Івано-Франківськ) обіграв «Суху Балку» (Жовті Води) – 6:4.

Тож іванофранківці вчетверте в історії й удруге поспіль стали володарями Кубка України з футзалу.

Нагадаємо, Україна відібралася до фінальної частини Євро з футзалу, здобувши максимальний результат – шість перемог у шести поєдинках. І стала однією з 12 команд, що гарантували собі участь у турнірі. Серед інших команд, що відібралися на турнір – збірна Білорусі, яка також виграла свою відбіркову групу. Саме через участь білорусів на змаганнях турнір може пропустити й збірна України.

У червні 2023 року Мінмолодьспорту внесло зміну у наказ про заборону збірним України виступати на турнірах з атлетами з РФ і Білорусі. Ним передбачено, що українські спортсмени можуть змагатися на одному турнірі з росіянами і білорусами у разі лише якщо вони будуть представлені у «нейтральному» статусі – не під прапорами своїх країн.

УЄФА повністю заборонив участь на турнірах під своєю егідою Росії (як на рівні збірних, так і клубів). Однак щодо клубів такої заборони не було – відтак, у футболі, футзалі, а також пляжному футболі білоруські команди представлені. Причому Білорусі дозволено змагатися на турнірах під своїм прапором.

Як наслідок, через наказ Мінмолодіспорту Україна бойкотувала Європейську лігу з пляжного футболу у 2023 році. А наступного року – і чемпіонат світу з пляжного футболу, де також була представлена Білорусь.

Чемпіонат Європи-2026 з футзалу прийматимуть дві країни – Латвія і Литва. Одна з них, Латвія, на законодавчому рівні заборонила своїм спортивним збірним у командних видах спорту змагатися з російськими та білоруськими командами – саме через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Як пояснив Андрій Шевченко, наразі йдуть консультації України з Литвою та Латвією щодо цієї ситуації. Коли саме буде ухвалене остаточне рішення очільник УАФ не повідомив.

«Зараз ідуть консультації, тому будемо чекати чіткої позиції. Чи може бути бойкот? Тривають консультації. коли ми будемо розуміти, як це буде рухатися, тоді будуть і наші кроки. Коли це може вирішитися? Поки у мене немає інформації, бо тривають консультації», – сказав Шевченко.