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Юнацька збірна України з футболу проведе два товариські поєдинки у червні

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Юнацька збірна України з футболу проведе два товариські поєдинки у червні
Збірна України продовжує підготовку до юнацького чемпіонату світу-2025

6 червня команда Дмитра Михайленка зіграє проти збірної Марокко

В межах підготовки до юнацького чемпіонату світу-2025, який відбудеться з 27 вересня до 19 жовтня в п'яти містах Чилі, збірна України (U-20) в Іспанії проведе два товариські поєдинки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

6 червня команда Дмитра Михайленка зіграє проти збірної Марокко (U-20), а 10-го числа зустрінеться зі збірної США (U-19).

Нагадаємо, що путівку на чемпіонат світу серед команд U-20 юнацька збірна України U-19 здобула, пробившись до півфіналу Євро-2024 в Північній Ірландії.

ЧС-2025 (U-20) проходитиме в п'яти містах Чилі: Вальпараїсе, Сантьяго, Вінья-дель-Мар, Ранкагуа й Талька. Участь у форумі візьмуть 24 команди із шести конфедерацій. Спочатку вони змагатимуться в шести квартетах. По дві найкращі збірні кожної групи, а також чотири команди із шести, що посядуть третє місце, вийдуть до 1/8 фіналу. Далі – за звичною схемою.

Після Кубку Африки (U-20) відомі всі 24 учасники ЧС: Чилі (у ролі господаря); Іспанія, Франція, Італія, Україна та Норвегія – від Європи; США, Мексика, Куба й Панама – від КОНКАКАФ; Бразилія, Аргентина, Колумбія, Парагвай – від Південної Америки; Японія, Корея, Саудівська Аравія, Австралія – від Азії; Нова Зеландія та Нова Каледонія – від Океанії; ПАР, Марокко, Нігерія, Єгипет — від Африки. 

Жеребкування ЧС-2025 (U-20) відбудеться влітку (дату ще не визначено). Посів формуватиметься за сумою очок, здобутих країною на останніх п'яти мундіалях U-20 – 2023 (100%), 2019 (80%), 2017 (60%), 2015 (40%), 2013 (20%). Також під час жеребкування враховуватиметься й географічний принцип. За попередньою інформацією, Україна перебуватиме в другому кошику.

Додамо, що чинним чемпіоном світу серед збірних U-20 є команда Уругваю, а 2019 року золото взяла збірна України, яку очолював Олександр Петраков.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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