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Мбаппе підкорилося історичне досягнення

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Мбаппе підкорилося історичне досягнення
Мбаппе відзначився хет-триком у матчі 35-го туру іспанської Прімери з «Барселоною»
фото: AP

Мбаппе перевершив рекорд колишнього форварда «Реала» Івана Саморано

Нападник мадридського «Реала» Кіліан Мбаппе оновив рекорд за кількістю голів у дебютному сезоні у складі мадридського клубу. Про це повідомляє «Главком».

Мбаппе відзначився хет-триком у матчі 35-го туру іспанської Прімери з «Барселоною». Гра закінчилася з рахунком 4:3 на користь

Ці м'ячі стали для французького нападаючого 37-м, 38-м та 39-м у першому сезоні за «Королівський клуб».

Мбаппе перевершив рекорд колишнього форварда «Реала» легендарного чилійця Івана Саморано. Він у своєму дебютному сезоні за «вершкових» відзначився 37 м'ячами.

Раніше 26-річний Мбаппе перевершив досягнення Кріштіану Роналду, який забив 33 голи у першому сезоні у складі мадридського гранда.

Саморано грав за «Реал» з 1992 по 1996 рік. За цей період він взяв участь у 173 матчах, у яких відзначився 101 голом та 22 результативними передачами.

Нагадаємо, «Парі Сен-Жермен» вийшов до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, ставши другим фіналістом турніру.

У повторному півфінальному поєдинку, що відбувся на стадіоні «Парк де Пренс» у Парижі, команда Луїса Енріке впевнено здолала лондонський «Арсенал».

Нагадаємо, що перша гра, яка відбулася тиждень тому в столиці Великої Британії, завершилася перемогою ПСЖ з рахунком 1:0. Тож у матчі-відповіді саме «Арсенал» мав діяти агресивніше. Однак забити першими вдалося господарям поля – у середині першого тайму після розіграшу стандарту Фабіан Руїс ефектно пробив під стійку, відкривши рахунок – 1:0.

Попри численні атаки з боку англійського клубу у другому таймі, знову результативною була атака парижан – на 72-й хвилині Ашраф Хакімі подвоїв перевагу ПСЖ – 2:0.

Невдовзі Букайо Сака зумів забити у відповідь, скоротивши загальний рахунок двоматчевого протистояння, але цього виявилося недостатньо – матч завершився з рахунком 2:1 на користь французького клубу.

Раніше ми писали, що міланський «Інтер» став першим фіналістом Ліги чемпіонів, здолавши «Барселону» у драматичному матчі-відповіді з рахунком 4:3 після екстратайму.

Після результативної нічиєї 3:3 в першому поєдинку команди вийшли на поле в Мілані з однаковими шансами на вихід у фінал. Уже до перерви «Інтер» вів 2:0: спочатку Дензел Дюмфріс асистував Лаутаро Мартінесу, а наприкінці тайму Хакан Чалханоглу реалізував пенальті, призначений після перегляду VAR за фол Пау Кубарсі на Мартінесі.

Втім, у другому таймі каталонці зуміли відігратися. На 54-й хвилині Ерік Гарсія влучно пробив у дев'ятку, а вже через шість хвилин Дані Ольмо зрівняв рахунок після передачі Херарда Мартіна. На 87-й хвилині Рафінья вивів «Барсу» вперед – 3:2. Однак на третій компенсованій хвилині Франческо Ачербі після прострілу Дюмфріса відновив паритет – 3:3, перевівши гру в додатковий час.

У першому екстратаймі переможний м’яч за «Інтер» забив Давіде Фраттезі, скориставшись помилками оборони суперника. Команда Сімоне Індзагі втримала перевагу й вийшла до фіналу Ліги чемпіонів вдруге за останні три сезони.

Таким чином, у фіналі Ліги чемпіонів ПСЖ зустрінеться з міланським «Інтером». Вирішальний матч турніру пройде 31 травня на «Альянц Арені» в Мюнхені.

Теги: Кіліан Мбаппе ФК Реал (Мадрид) НОВИНИ ФУТБОЛУ

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