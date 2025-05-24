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Євроліга-2025: чоловіча збірна України з пляжного футболу здобула другу перемогу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Євроліга-2025: чоловіча збірна України з пляжного футболу здобула другу перемогу
Україна вдало розпочала Євролігу-2025
фото: beachsoccer.com

Україна розгромила Грузію

Сьогодні, 24 травня, чоловіча збірна України з пляжного футболу провела свій другий поєдинок відбірного етапу Євроліги-2025, що проходить в іспанському містечку Ель-Пуерто-де-Санта-Марія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Після вчорашньої перемоги над Німеччиною (3:2) сьогодні суперником підопічних Миколи Костенка була збірна Грузії. Матч пройшов за великої переваги синьо-жовтих.

У першому періоді на 8-й хвилині рахунок відкрив Іван Глуцький, у другому Олег Зборовський та Олександр Самойленко довели перевагу українців до трьох м'ячів. 

У заключній 12-хвилинці спочатку Зборовський оформив дубль, а насамкінець суперники обмінялися голами Гуладі Коколадзе та Дмитра Войтка.

Отже, 5:1 – перемога збірної України.

Євроліга-2025. Відбірний етап. Група 1

Україна – Грузія – 5:1 

Голи: Глуцький (8), Зборовський (20, 30), Самойленко (23), Войток (36) — Коколадзе (35).

Свій наступний поєдинок відбірного етапу до Суперфіналу Євроліги-2025 збірна України проведе завтра проти Іспанії. 

Другий етап Євроліги-2025 відбудеться 18–20 липня в грузинському Батумі, третій – 25–27 липня в італійському Кастелламмаре-ді-Стабія, четвертий – 1–3 серпня в молдовському Кишиневі. Суперфінал заплановано на 9–14 вересня в італійському Віареджо.

Нагадаємо, жіноча збірна України з пляжного футболу продовжила виступ на відбірному етапі Євроліги-2025, що проходить в іспанському містечку Ель-Пуерто-де-Санта-Марія.

Після поразки в першому матчі від команди Іспанії (2:4) у поєдинку з Англією підопічних Юрія Клименка влаштовувала тільки перемога. 

Тож не дивно, що наші дівчата відразу захопили ініціативу, і на 5-й хвилині Ірина Дубицька потужним ударом із далекої відстані відкрила рахунок. Ще за хвилину Маргарита Юрасова влучила в поперечину. 

На самому початку другого періоду українки подвоїли свою перевагу. Юлія Костюк зі стандарту переграла голкіпера англійок. Ще за чотири хвилини Костюк оформила дубль, буквально видряпавши м'яч у двох суперниць. Перед другою перервою Олександра Скибіна з льоту спрямувала четвертий м'яч у ворота англійок.

У заключному періоді Англії зусиллями Аліши Міллер вдалося скоротити відставання, але за дві хвилини Юлія Костюк відновила статус-кво, записавши на свій рахунок хет-трик.

Отже, 5:1 – дуже важлива перемога збірної України, що гарантує їй щонайменше друге місце в групі.

Євроліга-2025 серед жінок. Відбірний етап. Група 1

Україна – Англія – 5:1 

Голи: Дубицька (5), Костюк (13, 17, 30), Скибіна (22) — Міллер (28).

Тепер для визначення подальшої долі жіночої збірної України на шляху до Суперфіналу Євроліги-2025 треба зачекати на результат поєдинку Іспанії проти Англії. Але щонайменше право зіграти в стиковому матчі з другою командою групи 2 наші дівчата вже вибороли.

Другий етап жіночої Євроліги-2025 відбудеться 18-20 липня в грузинському Батумі. Суперфінал заплановано на 9-14 вересня в італійському Віареджо.

Теги: пляжний футбол НОВИНИ ФУТБОЛУ

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