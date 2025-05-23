Ямаль продовжить контракт із «Барселоною» до 2030 року – ЗМІ

Зарплата футболіста становитиме €9 млн на рік плюс бонуси

Півзахисник іспанської «Барселони» Ламін Ямаль продовжить контракт із клубом. Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра, інформує «Главком».

Скіра стверджує, що термін нової угоди буде розрахований до 2030 року. Зарплата футболіста становитиме €9 млн на рік плюс бонуси. Зарплата Ямаля збільшуватиметься з року в рік, поки не досягне €18 млн.

У нинішньому сезоні чемпіонату Іспанії 17-річний Ламін Ямаль провів 34 матчі, в яких відзначився дев'ятьма забитими м'ячами та 13 гольовими передачами. Також на рахунку футболіста 13 ігор, п'ять голів та три результативні передачі у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, «Барселона» у сезоні-2024/2025 стала володарем усіх трьох головних трофеїв, які розігруються в іспанському футболі.

Напередодні синьо-гранатові з рахунком 2:0 перемогли «Еспаньйол» у матчі 36-го туру Ла Ліги та здобули звання чемпіонів Іспанії. За два тури до фінішу каталонці мають відрив у сім очок від найближчого переслідувача – мадридського «Реала».

26 квітня «Барселона» стала володарем Кубка Іспанії, перемігши у додатковий час фінального матчу «Реал» – 3:2.

12 січня цього року «Барселона» виграла Суперкубок Іспанії, знову здобувши перемогу над «Королівським клубом» – 5:2.

Це другий випадок в історії, коли каталонський клуб зміг взяти всі три головні іспанські трофеї – вперше синьо-гранатовим це вдалося зробити в сезоні-2008/2009.

Нагадаємо, «Парі Сен-Жермен» вийшов до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, ставши другим фіналістом турніру.

У повторному півфінальному поєдинку, що відбувся на стадіоні «Парк де Пренс» у Парижі, команда Луїса Енріке впевнено здолала лондонський «Арсенал».

Нагадаємо, що перша гра, яка відбулася тиждень тому в столиці Великої Британії, завершилася перемогою ПСЖ з рахунком 1:0. Тож у матчі-відповіді саме «Арсенал» мав діяти агресивніше. Однак забити першими вдалося господарям поля – у середині першого тайму після розіграшу стандарту Фабіан Руїс ефектно пробив під стійку, відкривши рахунок – 1:0.

Попри численні атаки з боку англійського клубу у другому таймі, знову результативною була атака парижан – на 72-й хвилині Ашраф Хакімі подвоїв перевагу ПСЖ – 2:0.

Невдовзі Букайо Сака зумів забити у відповідь, скоротивши загальний рахунок двоматчевого протистояння, але цього виявилося недостатньо – матч завершився з рахунком 2:1 на користь французького клубу.

Раніше ми писали, що міланський «Інтер» став першим фіналістом Ліги чемпіонів, здолавши «Барселону» у драматичному матчі-відповіді з рахунком 4:3 після екстратайму.

Після результативної нічиєї 3:3 в першому поєдинку команди вийшли на поле в Мілані з однаковими шансами на вихід у фінал. Уже до перерви «Інтер» вів 2:0: спочатку Дензел Дюмфріс асистував Лаутаро Мартінесу, а наприкінці тайму Хакан Чалханоглу реалізував пенальті, призначений після перегляду VAR за фол Пау Кубарсі на Мартінесі.

Втім, у другому таймі каталонці зуміли відігратися. На 54-й хвилині Ерік Гарсія влучно пробив у дев'ятку, а вже через шість хвилин Дані Ольмо зрівняв рахунок після передачі Херарда Мартіна. На 87-й хвилині Рафінья вивів «Барсу» вперед – 3:2. Однак на третій компенсованій хвилині Франческо Ачербі після прострілу Дюмфріса відновив паритет – 3:3, перевівши гру в додатковий час.

У першому екстратаймі переможний м’яч за «Інтер» забив Давіде Фраттезі, скориставшись помилками оборони суперника. Команда Сімоне Індзагі втримала перевагу й вийшла до фіналу Ліги чемпіонів вдруге за останні три сезони.

Таким чином, у фіналі Ліги чемпіонів ПСЖ зустрінеться з міланським «Інтером». Вирішальний матч турніру пройде 31 травня на «Альянц Арені» в Мюнхені.