Визначилися всі учасники єврокубків від України: коли розпочнуть боротьбу наші команди

В основних раундах усіх трьох єврокубків знову виступатимуть по 36 клубів

Україну в єврокубках представлятимуть чотири клуби

Наступний сезон єврокубків, 2025/2026, стартує 17 червня із жеребкування перших кваліфікаційних раундів у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У Лізі Європи має розпочати свій виступ володар Кубка України – «Шахтар». Перші матчі для нього заплановано на 10-те та 17 липня.

Загалом Україну в єврокубках представлятимуть чотири клуби.

Переможець Vbet Ліги («Динамо») отримав путівку до другої кваліфікації Ліги чемпіонів. До основного раунду ЛЧ – три етапи, у разі стартової невдачі наш чемпіон перейде до третьої кваліфікації Ліги Європи.

Один клуб представлятиме Україну в Лізі Європи – у першому раунді кваліфікації. Таке право отримав володар Кубка. У разі стартової невдачі у кваліфікації ЛЄ він потрапить до другої кваліфікації Ліги конференцій. Щоправда, у «Шахтаря» з'явився шанс одразу вийти до основної сітки Ліги Європи у статусі найрейтинговішого клубу відбору ЛЄ. Ситуація з'ясується 29 травня.

У базовому реєстрі Ліги конференцій країна матиме двох делегатів. Друга команда УПЛ («Олександрія») та четверта («Полісся») стартуватимуть у другому раунді кваліфікації. Таким чином, нашим клубам для потрапляння до основної сітки ЛК потрібно буде пройти трьох суперників.

Додамо, що в основних раундах усіх трьох єврокубків знову виступатимуть по 36 клубів.

Квота України на євросезон-2025/2026

Ліга чемпіонів

Чемпіон УПЛ («Динамо») стартує в другому кваліфікаційному раунді.

Жеребкування – 18 червня, матчі – 22/23 та 29/30 липня.

Ліга Європи

Володар Кубка України («Шахтар») стартує в першому кваліфікаційному раунді (або в основному раунді).

Жеребкування – 17 червня (29 серпня), матчі – 10-го та 17 липня (1 тур – 24/25 вересня).

Ліга конференцій

Друга команда УПЛ («Олександрія») стартує в другому кваліфікаційному раунді.

Жеребкування – 18 червня, матчі – 24-го та 31 липня.

Четверта команда УПЛ («Полісся») стартує в другому кваліфікаційному раунді.

Жеребкування – 18 червня, матчі – 24-го та 31 липня.

Як повідомлялося, «Шахтар» переміг «Динамо» і здобув Кубок України 2024/2025.

У середу, 14 травня, у матчі фіналу Кубка України з футболу зіграли донецький «Шахтар» і київське «Динамо». 14-разовий тріумфатор кубка «Шахтар» захищав свій титул у протистоянні з «Динамо», яке здобувало цей трофей 13 разів в історії.

Першим на 43-й хвилині відкрив рахунок Андрій Ярмоленко. На 64-й хвилині Кауан Еліас з передачі Аліссона Сантани зрівняв рахунок для «гірників». Гру було переведено в овертайм, в якому голу так і не вдалося дочекатися.

Донецька команда обіграла «Динамо» у серії пенальті (6:5), вирішальне пенальті не забив Олександр Караваєв.

Нагадаємо, «Шахтар» та «Динамо» стали фіналістами Кубка України з футболу.

Як повідомлялося, «Шахтар» переміг «Полісся» в 1/2 фіналу Кубка України. Гра перетворилася на справжній трилер та тримала вболівальників у напрузі до останньої хвилини. В основний команди не змогли відкрити рахунок. Зокрема, «гірник» Кевін на початку другого тайму влучив у штангу. На 114 хвилині вже у додатковий час Аліссон Сантана все ж зміг забити вирішальний гол та принести Шахтарю путівку у фінал.

У іншому півфіналі Кубка України «Динамо» перемогло «Буковину».

Відкрив рахунок на 23 хвилині після помилки «динамівця» Бражка гравець «Буковини» Бойчук. Однак, у другому таймі «Динамо», яке вийшло на поле не основним складом, перевернуло гру. Дубль Волошина та голи Шапаренка і Бражка (з пенальті) довело рахунок до розгромного – 4:1.