Дівоча збірна України з футболу матчем з Угорщиною стартує на Турнірі розвитку УЄФА

Початок зустрічі з Угорщиною – о 18:00 за київським часом

Сьогодні, 7 травня дівоча збірна України WU-16 (футболістки не старші 2009 року народження) проведе свій перший поєдинок на Турнірі розвитку УЄФА в Хорватії – проти Угорщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Початок зустрічі з Угорщиною – о 18:00 за київським часом.

Також у турнірі виступають команди Хорватії та Марокко.

«Восени на нашу збірну чекає виступ у відбірному раунді Євро-2026 (WU-17). І саме Турнір розвитку УЄФА – чудова нагода збагатитися не тільки ігровою практикою, а й міжнародним досвідом, адже серед учасників будуть представники різних футбольних шкіл. Ми налаштовані серйозно й намагатимемося продемонструвати все, що вміємо», – зазначила напередодні головний тренер дівочої збірної України WU-16 Людмила Лемешко.

Склад дівочої збірної України WU-16

Воротарі: Олександра Лізенкова, Аліса Красікова (обидві – «Кривбас» Кривий Ріг), Кристина Алпатова (ДЮСШ «Поділ» Київ).

Захисники: Ніколь Базюк («Ладомир» Володимир), Валерія Казіна (ДЮСШ «Поділ» Київ), Єлизавета Гірун, Ніна Піпченко (обидві – «ОКІП-Полісся» Київ), Анна Лях («Кривбас» Кривий Ріг).

Півзахисники: Вероніка Одуд, Вероніка Непошивайленко (обидві – «Кривбас» Кривий Ріг), Мілана Федосенко («Юність» Чернігів/«Олімп» Славутич), Нонна Гринишин, Злата Волощук, Євгенія Мартинюк (усі – «Ладомир» Володимир), Стефанія Олійник («Металіст 1925» Харків), Софія Юрченко («ОКІП-Полісся» Київ).

Нападники: Аріна Паскаренко («ЕМС-Поділля» Вінниця), Софія Онуфрієнко («ОКІП-Полісся» Київ), Ксенія Воробей («Юність» Чернігів), Анна Дурбало («Сістерс» Одеса).

Турнір розвитку УЄФА cеред дівочих збірних WU-16

07.05. Хорватія – Марокко. 12:00

07.05. Угорщина – Україна. 18:00

07.05. Угорщина – Україна. 18:00 09.05. Хорватія – Україна. 12:00

09.05. Угорщина – Марокко. 18:00

09.05. Угорщина – Марокко. 18:00 12.05. Марокко – Україна. 12:00

12.05. Хорватія – Угорщина. 12:00

Час початку матчів — київський.

Згідно з регламентом, кожна команда зіграє по три матчі. За перемогу нараховуватимуть три очки, у разі нічиєї проводитиметься серія післяматчевих пенальті, переможець якої отримуватиме два очки, а команда, якій не пощастить у футбольній лотереї, – один заліковий бал.