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    Календар матчів збірної України у відборі на Євро-2020. Починаємо та закінчуємо на виїзді

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    Календар матчів збірної України у відборі на Євро-2020. Починаємо та закінчуємо на виїзді
    Фото: uefa.com

    Уже у березні на українських футболістів чекаю матч проти чемпіонів Європи

    Став відомий календар кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи-2020.

    Збірна України свій шлях почне у Португалії, а завершить у Сербії, передає офіційний сайт Федерації футболу України.

    Група B

    Календар матчів

    22.03.2019
    Люксембург – Литва – 21.45
    Португалія – Україна – 21.45

    25.03.2019
    Люксембург – Україна – 21.45
    Португалія – Сербія – 21.45

    07.06.2019
    Литва – Люксембург – 21.45
    Україна – Сербія – 21.45

    10.06.2019
    Сербія – Литва – 21.45
    Україна – Люксембург – 21.45

    07.09.2019
    Литва – Україна – 19.00
    Сербія – Португалія – 21.45

    10.09.2019
    Литва – Португалія – 21.45
    Люксембург – Сербія – 21.45

    11.10.2019
    Португалія – Люксембург – 21.45
    Україна – Литва – 21.45

    14.10.2019
    Литва – Сербія – 21.45
    Україна – Португалія – 21.45

    14.11.2019
    Португалія – Литва – 21.45
    Сербія – Люксембург – 21.45

    17.11.2019
    Люксембург – Португалія – 16.00
    Сербія – Україна – 16.00

    Наведено київський час початку матчів.

    Читайте також: Збірна України дізналась своїх суперників у кваліфікації на Євро-2020.
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