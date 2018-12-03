Календар матчів збірної України у відборі на Євро-2020. Починаємо та закінчуємо на виїзді
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Розсилка
Уже у березні на українських футболістів чекаю матч проти чемпіонів Європи
Став відомий календар кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи-2020.
Збірна України свій шлях почне у Португалії, а завершить у Сербії, передає офіційний сайт Федерації футболу України.
Група B
Календар матчів
22.03.2019
Люксембург – Литва – 21.45
Португалія – Україна – 21.45
25.03.2019
Люксембург – Україна – 21.45
Португалія – Сербія – 21.45
07.06.2019
Литва – Люксембург – 21.45
Україна – Сербія – 21.45
10.06.2019
Сербія – Литва – 21.45
Україна – Люксембург – 21.45
07.09.2019
Литва – Україна – 19.00
Сербія – Португалія – 21.45
10.09.2019
Литва – Португалія – 21.45
Люксембург – Сербія – 21.45
11.10.2019
Португалія – Люксембург – 21.45
Україна – Литва – 21.45
14.10.2019
Литва – Сербія – 21.45
Україна – Португалія – 21.45
14.11.2019
Португалія – Литва – 21.45
Сербія – Люксембург – 21.45
17.11.2019
Люксембург – Португалія – 16.00
Сербія – Україна – 16.00
Наведено київський час початку матчів.