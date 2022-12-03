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Камерун шокував Бразилію в заключному матчі групового етапу мундіалю

Юрій Лящук
glavcom.ua
Камерун шокував Бразилію в заключному матчі групового етапу мундіалю
Венсан Абубакар оформив гол і вилучення в матчі
фото: AFP

Камерунці здобули мінімальну перемогу над титулованими суперниками

Мінімальною перемогою національної команди Камеруну завершилася зустріч у третьому турі основної сітки Чемпіонату світу проти збірної Бразилії. Про це повідомляє «Главком».

Збірна Камеруну забила вирішальний гол на додаткових хвилинах поєдинку.

Камерун – Бразилія 1:0
Гол: Абубакар, 90+2
Вилучення: Абубакар, 90+3 (Камерун, друга жовта картка)

Зрештою, перемога над Бразилією не допомогла камерунцям пробитись у плей-оф турніру в Катарі. Африканці набрали чотири очки на груповому етапі, але бразильці зі швейцарцями набрали по шість пунктів і вийшли в плей-оф.

Чемпіонат світу – 2022 проходить з 20 листопада по 18 грудня в Катарі.

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Теги: Катар НОВИНИ ФУТБОЛУ Бразилія ЧС-2022

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