Як гравці збірної США втішали футболістів Ірану після матчу в Катарі (фото)

Іранці не змогли кваліфікуватися в ігри на виліт

Гравці збірної США, зокрема Ентоні Робінсон та Джошуа Сарджент, втішали футболістів Ірану

Гравці збірної США втішили футболістів національної команди Ірану після матчу третього туру групового етапу чемпіонату світу 2022 року у Катарі. Про це повідомляє «Главком».

Американці обіграли Іран 1:0 у матчі останнього туру групового етапу. Завдяки цій перемозі американська збірна гарантувала собі вихід у плей-оф турніру. Іранці не змогли кваліфікуватися в ігри на виліт, хоч у матчі з командою США їм вистачило б нічиєї.

Після матчу гравці збірної США, зокрема Ентоні Робінсон та Джошуа Сарджент, втішали футболістів Ірану: захисників Раміна Резаяна та Аболфазла Джалалі та інших іранців.

Збірна США зіграє у 1/8 фіналу чемпіонату світу 2022 року у Катарі з командою Нідерландів.

Фінальна частина Чемпіонату світу-2022 проходить з 20 листопада до 18 грудня в Катарі.