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    Капітан БК «Запоріжжя» завершив професіональну кар’єру

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    Станіслав Овдєєнко - Капітан БК «Запоріжжя» завершив професіональну кар’єру
    Станіслав Овдєєнко
    БК «Запоріжжя»

    Станіслав Овдєєнко залишився працювати в клубі

    Капітан БК «Запоріжжя» Станіслав Овдєєнко завершив професіональну ігрову кар’єру.

    Втім 34-річний екс-захисник залишився в клубі. Відтепер він працюватиме в тренерському штабі.

    Минулого сезону Овдєєнко допоміг «Запоріжжю» вибороти бронзові медалі Суперліги. У вирішальній серії команда Валерія Плеханова здолала Дніпро.

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    Овдєєнко минулого сезону набирав 3,7 очка, 1,7 підбирання та 0,5 передачі за поєдинок.

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