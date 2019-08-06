Капітан БК «Запоріжжя» завершив професіональну кар’єру
Станіслав Овдєєнко
БК «Запоріжжя»
Станіслав Овдєєнко залишився працювати в клубі
Капітан БК «Запоріжжя» Станіслав Овдєєнко завершив професіональну ігрову кар’єру.
Втім 34-річний екс-захисник залишився в клубі. Відтепер він працюватиме в тренерському штабі.
Минулого сезону Овдєєнко допоміг «Запоріжжю» вибороти бронзові медалі Суперліги. У вирішальній серії команда Валерія Плеханова здолала Дніпро.
Читайте також: БК «Запоріжжя» підсилився другим американським захисником
Овдєєнко минулого сезону набирав 3,7 очка, 1,7 підбирання та 0,5 передачі за поєдинок.