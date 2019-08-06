БК «Запоріжжя» підсилився другим американським захисником



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Брендон Рендольф БК «Запоріжжя»

Новачком українського клубу став Брендон Рендольф з європейським досвідом

БК «Запоріжжя» уклав річну угоду з американським захисником Брендоном Рендольфом.

Брендон Рендольф (188 см, 86 кг) народився 26 травня 1995 року в американському місті Інглвуд (Каліфорнія). Останнього сезону студентської кар'єри (2017/18) Брендон грав за команду університету штату Юта (Utah Valley) та набирав у середньому за гру 11 очок, 3,6 підбирання та 4,6 асиста, інформує прес-служба українського клубу.

Європейську кар’єру Брендон Рендольф розпочав у чемпіонаті Румунії в команді «Тімішоара», яка завершила виступи в плей-оф на стадії чвертьфіналу, поступившись БК «Крайова» з рахунком 3:2. За 28 хвилин у середньому за гру Брендон набирав 14,2 очка, 3,4 підбирання, 2,5 передачі.

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У Румунії Рендольф показав такі цифри у відсотках влучності: двоочкові - 47 (110/235), триочкові – 40 (53/134), штрафні – 74 (70/107).

Керівництво БК «Запоріжжя» сподівається, що Брендон Рендольф разом з Льюісом Сталвортом складе потужний тандем у задній лінії команди, що сприятиме гідному виступу запорізького колективу у новому сезоні Суперліги.