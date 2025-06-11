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Капітан збірної України з волейболу назвав завдання команди на Лігу націй

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Капітан збірної України з волейболу назвав завдання команди на Лігу націй
Волейболіст Семенюк дебютував за збірну України у 2016 році, а став капітаном у 2024-му

Україна вперше в історії зіграє у чоловічій Лізі націй

Капітан збірної України з волейболу Юрій Семенюк у коментарі для «Суспільне Спорт» назвав завдання команди на Лігу націй. Про це повідомляє «Главком».

Україна вперше в історії зіграє у чоловічій Лізі націй – отримала відповідне право завдяки місцю у світовому рейтингу за підсумками сезону-2024. На першому тижні турніру у середині червня «синьо-жовті» проведуть чотири поєдинки: проти збірних США, Куби, Бразилії та Ірану.

Напередодні старту турніру капітан збірної України Юрій Семенюк поділився думками щодо дебютного виступу у Лізі націй. Волейболіст, який вперше зіграв за національну команду у 2016 році й став капітаном у 2024-му, зізнався, що метою збірної є показати свій максимум на змаганнях.

«Звичайно, що це хвилюючий момент. Минулого року я дебютував у ролі капітана збірної України, цьогоріч дебютуватиму у Лізі націй. Очікування від матчів? Звичайно зіграти якнайкраще, здобути максимум досвіду з кожної гри, вдосконалюватися. Не всім спортсменам випадає честь представляти країну, тому потрібно докласти максимум зусиль, тим паче в такий нелегкий для нашої держави час. Кожен воює на своєму фронті, моє завдання – здобувати перемоги тут», – розповів гравець польської «Проєкт Варшави».

У рамках підготовки до Ліги націй-2025 збірна України зіграла три товариські матчі: здолала першу в світовому рейтингу Польщу (3:2), а також Болгарію (3:1), проте всуху поступилася Німеччині (0:3). Як розповів Семенюк, участь у мінітурнірі в Польщі допомогла команді, проте найважчим для України стане перший тур проти збірної США.

«У нас були чудові умови для підготовки, хороші зал та готель. Тренерський штаб мав незвичний план тренування для нашої команди. Ми зіграли дуже потрібний турнір в Польщі, побачили над чим потрібно більше працювати як у командній роботі, так і індивідуально. Дуже важливою і важкою як фізично, так і морально буде перша гра. Не так суттєво який суперник грає проти нас, головне те, як ми зможемо нав'язати їм свою гру», – сказав капітан України.

Дебютний матч у рамках Ліги націй з волейболу збірна України проведе у середу, 11 червня, проти збірної США. Поєдинок почнеться о 20:00 за Києвом.

Календар матчів України у Лізі націй-2025

Перший ігровий тиждень, пул 2. Місце проведення – Ріо-де-Жанейро, Бразилія

  • 11 червня, 20:00. Україна – США
  • 13 червня, 23:30. Україна – Куба
  • 14 червня, 16:00. Україна – Бразилія
  • 15 червня, 19:30. Україна – Іран
Теги: Юрій Семенюк волейбол

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