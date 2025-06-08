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Українським волейболісткам перед грою зі Словенією не ввімкнули гімн. Що вони зробили?

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Українським волейболісткам перед грою зі Словенією не ввімкнули гімн. Що вони зробили?
Волейболістки заспівали гімн хором
фото з відкритих джерел

Матч збірна України з волейболу закінчила перемогою

Перед матчем жіночої збірної України з волейболу у Золотій Євролізі проти Словенії організатори не ввімкнули мелодію національного гімну. По це повідомляє «Главком».

Попри прикрість, волейболістки не розгубилися, та хором заспівали український славень.

Матч проти Словенії збірна України з волейболу закінчила перемогою – 3:0 за сетами. Українки – абсолютні лідерки таблиці Золотої Євроліги. Для української жіночої збірної це перший турнір під керівництвом нового головного тренера Якуба Глушака. З ним  «синьо-жовті» прагнуть повторити успіх 2023 року та знову стати переможницями турніру.

Раніше ми писали, що Україна вперше за 28 років здобула «золото» на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики в особистому багатоборстві. Медаль виборола 17-річна Таїсія Онофрійчук. Про це інформує «Главком».

Онофрійчук вдруге в кар'єрі змагається на чемпіонаті Європи. На дебютному Євро українська художня гімнастка пройшла до фіналу особистого багатоборства, однак посіла дев'яте місце.

Із моменту дебютного Євро Онофрійчук виступила на Олімпійських іграх, де також боролася за нагороди. А у 2025 році українка виступила на шести турнірах та була на п’єдесталі 29 разів з 30 можливих, здобувши 18 золотих нагород. 

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Теги: волейбол Збірна України гімн

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