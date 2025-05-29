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Захисники України знищили російського волейбольного тренера

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Захисники України знищили російського волейбольного тренера
Ніфатов був членом збірної команди муніципального району Сергієвський з волейболу

Ліквідований окупант Ніфатов був кандидатом у майстри спорту з волейболу

Сили оборони ліквідували окупанта Сергія Ніфатова. Про це повідомляє «Главком».

Ніфатов був членом збірної команди муніципального району Сергієвський (РФ) з волейболу, старшим тренером жіночої збірної муніципального району Сергієвський з волейболу.

Ліквідований окупант був кандидатом у майстри спорту з волейболу, неодноразовим переможцем та призером районних, обласних, Всеросійських змагань з волейболу.

Прощання зі знищеним окупантом відбулося вчора, 28 травня.

Нагадаємо, захисники України ліквідували російського окупанта та титулованого спортсмена Тимура Масалова.

Як повідомлялося, російська ковзанярка Ксенія Коржова, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, лайкала дописи на підтримку війни.

Зазначається, що Коржова лайкнула в Instagram чотири дописи на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Нагорний потрапив під санкції України, Канади, США, Великої Британіє, Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Коржова, зокрема, лайкнула дописи з Путіним, російськими військовослужбовцями та російською військовою організацією «Юнармія».

Нагадаємо, до участі у відбірному турнірі Олімпіади було допущено чотирьох російських фігуристів (два основних і два запасні): Петро Гуменник, Аделія Петросян, Владислав Дікіджі та Аліна Горбачева.

Натомість, втратили шанс поїхати на Олімпіаду росіяни, які підтримували війну і про яких писав «Главком» – у парному катанні були заявлені Анастасія Мішина та Олександр Галлямов; у танцях на льоду – Олександра Степанова та Іван Букін.

Теги: волейбол війна окупанти росія

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